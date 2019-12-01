UMSNH reconoce disposición del SPUM para seguir construyendo mejores condiciones laborales para el gremio

UMSNH reconoce disposición del SPUM para seguir construyendo mejores condiciones laborales para el gremio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 18:05:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) reconoce la disposición del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) para trabajar en conjunto y seguir construyendo mejores condiciones laborales para el gremio. 

La Máxima Casa de Estudios reitera que la apertura al diálogo es y seguirá siendo el sello de la administración que encabeza la rectora Yarabí Ávila González, quien ha manifestado la decisión de implementar acciones para hacer justicia a la planta docente, como es el caso del Programa de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico. 

Tras darse a conocer los resultados de la votación para el emplazamiento a huelga por parte del SPUM, quienes en su gran mayoría optaron por la prórroga, la UMSNH agradece el voto de confianza, refrendando que se continuarán buscando los canales que beneficien a las y los profesores, personal administrativo y a las alumnas y alumnos, que son la razón de ser de la institución.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Quitan la vida a pareja dentro de su casa en la colonia Vicente Guerrero de San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Plan Paricutín: suman más de 34 detenidos, 90 kg de estupefacientes asegurados, 9 armas de fuego y se destruyeron 2 campamentos ilícitos
En operativo nocturno revientan red criminal en Álvaro Obregón, Michoacán: Marina, Fiscalía y policías irrumpen en cuatro casas y detienen a 5 personas
Ultiman a un joven al interior de un establecimiento en la colonia del Bosque de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
El Pelón: el presunto reclutador del caso Manzo, que convertía centros de rehabilitación de Michoacán en fábricas de delincuentes
En operativo nocturno revientan red criminal en Álvaro Obregón, Michoacán: Marina, Fiscalía y policías irrumpen en cuatro casas y detienen a 5 personas
Desmantelan red de trasiego de estupefacientes que operaba en el AICM; dan golpe de más de 90 millones al crimen
"Es falso": Claudia Sheinbaum niega injerencia del Gobierno en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo
Comentarios