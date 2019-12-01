UMSNH reafirma compromiso con los principios éticos; inauguran 1er Coloquio Nacional de Ética y Bioética

Morelia, Michoacán, 08 de noviembre de 2025.- “La Universidad Michoacana sostiene un principio irrenunciable, el conocimiento debe servir para transformar la vida de las personas, por ello la ética y la bioética no son asignaturas para memorizar sino competencias para vivir, no se enseña únicamente en las aulas sino en cada decisión institucional, en cada política pública que se construye desde la investigación y en cada interacción con nuestra comunidad universitaria”, afirmó la contralora de la casa de estudios, Andrea Farías Olvera, al acudir en representación de la rectora Yarabí Ávila González a la inauguración del 1er Coloquio Nacional de Ética y Bioética y la 18a Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética.

Indicó que para la UMSNH, una institución con más de un siglo de historia y profundas raíces humanistas, participar en este encuentro no es un acto protocolario sino una reafirmación de su esencia y de sus valores, tras referir que “la bioética nos recuerda que la vida no se mide en indicadores sino en dignidad, la ciencia no puede estar desvinculada de la conciencia, el progreso es auténtico sólo cuando es humano”.

La funcionaria consideró que cuando una decisión científica se toma sin ética pierde humanidad, cuando una decisión política se toma sin ética pierde legitimidad y cuando una decisión académica se toma sin ética pierde sentido. “Nuestro compromiso no es formar profesionistas que sólo sepan hacer, nuestro compromiso es formar profesionistas que sepan decidir con ética y en ese proceso convergen tres ideales, el rigor científico, la responsabilidad social y el respeto absoluto por la dignidad humana”.

A nombre de la rectora Yarabí Ávila, la contralora reiteró el compromiso institucional con la defensa de la dignidad humana, “con la promoción de la ética en todos nuestras decisiones y con la formación de generaciones que harán de México un país más justo, más libre y más humano”.

Por su parte, el coordinador general de Estudios de Posgrado de la UMSNH, Dante Ariel Ayala Ortiz, apuntó que el coloquio tiene como objetivo central generar un espacio académico y de diálogo plural, que promueva la reflexión crítica sobre los retos éticos contemporáneos, en torno a la dignidad, los derechos y la responsabilidad de la persona, en un mundo en constante transformación.

Sostuvo que mediante esta actividad se busca fortalecer la colaboración de especialistas e instituciones relacionadas con el campo de la bioética, impulsando propuestas innovadoras que orienten la toma de decisiones en salud, ciencia, tecnología y sociedad, con pleno respeto a los valores universales. Agregó que, la presentación de más de 70 ponencias en modalidad oral y cartel refleja el importante interés de la comunidad por analizar y discutir sobre una amplia diversidad de dilemas y desafíos de carácter global, pero también de orden local.

En su turno, el secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres celebró la realización de este tipo de encuentros de la Comisión de Ética y Bioética a nivel nacional, "sin duda las decisiones que se van a ir tomando en materia de bioética serán para fortalecer la salud pública y para proteger y cuidar a las y los ciudadanos"

Tras tomar protesta a las y los integrantes de la Comisión Estatal de Bioética de la Secretaría de Salud de Michoacán y al Comité de Ética e Investigación de la Secretaría de Salud, el comisionado Nacional de Bioética, Patricio Santillán Doherty considero que la bioética es la filosofía del siglo XXI, tras referir que esta disciplina “nos lleva a hacernos responsables, a ser buenos en el sentido técnico metodológico de nuestro actuar, tenemos que hacer bien lo que sea que hagamos y tratar de dar lo mejor de nosotros".

Todos somos una comunidad humana, añadió, y tenemos que trabajar para el bien de todos, pero también tenemos que pensar en los otros seres vivos.