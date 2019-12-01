UMSNH pone al alcance de las y los egresados del área económico administrativa opciones para seguirse preparando

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 16:52:31
Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- Respondiendo a la necesidad de contar con profesionistas altamente capacitados y preparados para enfrentar los retos de un mundo globalizado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a través de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA), dio a conocer la apertura de la convocatoria dirigida a profesionales interesados en cursar la Maestría en Fiscal.

Dicho programa tiene una orientación científico práctica que busca formar especialistas capaces de analizar, comprender y proponer soluciones en los sistemas económico, fiscal, legal, político y educativo de la entidad y del país, con un enfoque integral y contextualizado a su entorno sociocultural.

Entre sus objetivos destacan atender los cambios tributarios que surgen en los ámbitos económicos y sociales de México, aplicar conocimientos y métodos analíticos esenciales para la toma de decisiones fiscales y jurídicas, así como generar conocimientos especializados en tributación mediante metodologías con rigor científico, orientados a la investigación y la difusión académica.

El registro para el examen de admisión ya se encuentra disponible y cerrará el 29 de enero de 2026, posteriormente, la publicación de los resultados oficiales con la lista de aspirantes admitidos se realizará el 2 de marzo de 2026, para iniciar con el semestre el día 6 del mismo mes.

Para más información consultar la página web www.fcca.umich.mx/MaestriaFiscal/, directamente en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, edificio A-IV, segundo piso de Ciudad Universitaria, correo electrónico mae.fiscal.contacto@umich.mx, en el teléfono (443) 299 4370, extensión 119, o vía WhatsApp al número (443) 104 1975.

