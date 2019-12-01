Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) le da la bienvenida al Plan Michoacán por La Paz y la Justicia que anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y reitera la total disposición de contribuir desde la academia para seguir construyendo el Michoacán que todas y todos queremos.

“Desde nuestra trinchera, nos vamos a sumar a las acciones que en el ámbito educativo se desarrollen en Michoacán, porque nuestra aspiración es seguir transformando las distintas realidades que se tienen, para ir caminando hacia un entorno con menos desigualdades y con más oportunidades”, destacó la rectora Yarabí Ávila González.

De igual forma, se congratuló por el anuncio hecho por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, de instaurar el sistema de becas “Gertrudis Bocanegra”, porque se espera que haya posibilidades de que estudiantes nicolaitas puedan beneficiarse con el apoyo federal.

Adelantó que la Universidad Michoacana ha puesto a disposición del Gobierno de México un planteamiento para seguir incrementando la matrícula, e impactar de manera sustancial a través de las Unidades Profesionales, con el fin de acercar más opciones de educación a las y los jóvenes de las distintas regiones del estado.

“Destacamos el apoyo que la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete Legal y Ampliado le dan a Michoacán. El contundente respaldo que se traduce en más de 100 acciones es una muestra clara del interés de acompañar a nuestro estado”, afirmó la rectora de la Máxima Casa de Estudios.