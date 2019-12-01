UMSNH invita a la comunidad nicolaita a activar su credencial institucional; será obligatoria para el ingreso a CU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 18:37:30
Morelia, Michoacán, a 9 de enero de 2026.- Para ingresar a las instalaciones de Ciudad Universitaria será obligatorio contar con la credencial institucional vigente, por lo que se exhorta a la comunidad docente, administrativa y estudiantil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a realizar el trámite, que es sencillo y ágil. 

El director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Octavio Aparicio Contreras, indicó que esta acción tiene el objetivo de fortalecer la seguridad en los accesos tanto peatonales como vehiculares del campus. 

Por lo que subrayó la importancia de que las alumnas, alumnos, profesoras, profesores, así como las y los trabajadores administrativos que tengan credenciales muy antiguas o que no cuenten con su credencial física por cuestiones de extravío, acudan a tramitarla, en el caso del personal docente y administrativo a la Dirección de Personal de la UMSNH, en tanto las y los estudiantes deberán acudir directamente a la Dirección de Control Escolar ubicada en el edificio Q de Ciudad Universitaria. 

El funcionario indicó que en el mes de enero se espera que tanto profesores/as como administrativos obtengan su credencial y el alumnado tendrá el mes de febrero para obtenerla o renovarla, ya que en próximas semanas en todos los accesos a Ciudad Universitaria se estará requiriendo.

“Este es un llamado en lo general, hay tiempo de hacerlo, no lo dejemos a la desidia, por eso es que se está dando todo este mes de enero de holgura a docentes y administrativos y seguramente el mes de febrero para la parte del alumnado”.

Aparicio Contreras reiteró la invitación para realizar el trámite lo antes posible, el cual dijo, no les quita más de dos minutos, al referir que es muy rápido. 

Comentó que esta medida es parte de la seguridad que se debe tener en las instalaciones de la UMSNH, ”no somos,una excepción, todas las universidades a nivel nacional tienen este tipo de restricciones, cuidando precisamente y velando por la integridad tanto de alumnos, docentes y administrativos”.

