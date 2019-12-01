UMSNH incentiva a las y los futuros científicos; invita a participar en el Programa Delfín

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero d e 2026.- Con el fin de incentivar la formación de las y los futuros científicos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita a estudiantes de licenciatura y maestría de todas las áreas del conocimiento, a participar en el 31° Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2026.

La rectora Yarabí Ávila González destacó la importancia de este tipo de actividades al referir que son enriquecedoras para las y los jóvenes y contribuyen a su crecimiento personal y profesional. “Esperamos que muchas de nuestras y nuestros alumnos vivan esta experiencia y que impulsen a otros estudiantes a participar”.

El Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico ofrece a alumnas y alumnos pertenecientes a instituciones de educación superior afiliadas, la oportunidad de integrarse a proyectos de investigación científica y tecnológica de su interés, contando con la asesoría de reconocidas y reconocidos investigadores.

De acuerdo con la convocatoria el también conocido como Programa Delfín tiene como objetivo fundamental contribuir a la formación de capital intelectual de alto nivel académico, que en el corto plazo contribuya al desarrollo regional, nacional e internacional, y está dirigido a jóvenes con talento y vocación por la ciencia, las humanidades, la tecnología, la innovación y la creación artística y cultural, que tengan el interés por fortalecer su formación profesional mediante la investigación.

Las y los aspirantes deberán cursar a partir del cuarto semestre de licenciatura y contar con un promedio mínimo de 8.5; las personas seleccionadas realizarán una estancia académica de siete semanas comprendidas entre el 8 de junio y el 24 de julio en instituciones de educación superior o Centros de Investigación, tanto nacionales como internacionales.

El portal para registro ya se encuentra disponible y se podrá realizar antes del 13 de marzo, a través del sitio oficial https://www.programadelfin.org.mx, los resultados se darán a conocer a partir del 13 de abril. En tanto, el Congreso Internacional presencial se realizará del 26 al 29 de agosto y el Congreso Internacional virtual del 23 al 25 de septiembre del 2026.

La convocatoria completa se encuentra disponible a través del sitio https://programadelfin.org.mx/sitio/estudiantes-verano-convocatoria2026.php