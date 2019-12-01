UMSNH impulsa una política de vinculación, cooperación y proyección global; Yarabí Ávila signa carta intención con AOMA

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- Ampliar el campo de acción científico y tecnológico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), generar nuevas oportunidades para los cuerpos académicos, para investigadoras, investigadores y para el alumnado en forma global y fortalecer la transferencia de conocimiento hacia los sectores productivos y sociales del estado son algunos de los objetivos de la carta intención de vinculación signada por la rectora Yarabí Ávila González y por el presidente de Avocado Oil Manufacturers Association (AOMA), Enrique García Gavira.

Con la presencia de integrantes del gabinete legal, directoras y directores de facultades e institutos de la casa de estudios se llevó a cabo esta alianza con la empresa que tiene sede en Sevilla, España, a través de la cual se busca que la UMSNH se integre a una red internacional de investigación, desarrollo e innovación en torno al aguacate.

Durante el evento, la rectora Yarabí Ávila González, dio la bienvenida al presidente de AOMA e indicó que la Universidad Michoacana cuenta con investigadoras e investigadores de gran reconocimiento nacional e internacional, tras referir que en cada una de las dependencias nicolaitas hay una gran riqueza de conocimiento y la posibilidad de continuar generando proyectos de impacto.

Comentó que este tipo de alianzas beneficia a las y los investigadores, a los estudiantes que participan y también a la sociedad. “La Universidad está lista para seguir trabajando y lógicamente también los beneficios que podamos obtener para que la institución siga creciendo, esto nos hace seguir escalando en los rankings y el trabajo de investigación nos sigue también posicionando a nivel internacional, así es que bienvenidos”.

Por su parte, el presidente de AOMA, Enrique García Gavira, destacó la apertura de la UMSNH para identificar nichos de colaboración de manera efectiva, tras considerar que se pueden generar proyectos que tengan un resultado positivo no sólo en el consumidor mexicano sino en el consumidor a nivel mundial.

Refirió que el sector aguacatero tiene un gran auge internacionalmente, “qué mejor sitio que sea Michoacán, líder en producción de aceite de aguacate y obviamente líder en producción de aguacate fresco que sea aquí donde se firme ese convenio con esta Universidad que pueda ser referente a nivel mundial en el estudio evidemente”.

Tras la reunión con la rectora y las y los directivos nicolaitas, García Gavira destacó que en la UMSNH hay una gran diversidad de áreas para colaborar, por lo que indicó que se identificarán las líneas de investigación con proyectos a corto y largo plazo. “Veo una oportunidad de esta Universidad de ser líder en este sector impresionante, veo mucho talento, muchas ganas por participar, solamente hay que definir qué proceso o qué iniciativas son las que primero se van a tomar”.

Por su parte, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, hoy se da un paso significativo hacia una nueva etapa de vinculación entre la academia y la industria, “el aceite de aguacate, producto nacido de la tierra michoacana se ha convertido en un símbolo de innovación, salud y sostenibilidad a nivel global y es precisamente en torno de este fruto que se gesta una alianza estratégica con la AOMA”.

El coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino Valencia, compartió que dentro de la Universidad Michoacana se trabaja en diversas líneas de investigación referentes al aguacate, tras referir que incluso ya se cuenta con algunas patentes y uno de los objetivos que busca la institución es poderlas aterrizar en proyectos industriales.

En su turno, el director de Vinculación y Servicio Social, Carlos León Patiño, comentó que esta carta intención es muy significativa hacia la consolidación de la política universitaria de vinculación, cooperación y proyección global, que impulsa con visión y liderazgo la rectora Yarabí Ávila. “Esta alianza estratégica refleja un principio que la rectora ha hecho eje de su gestión y que tiene que ver con la generación de alianzas de valor que fortalezcan las capacidades de nuestra Universidad, que expandan su horizonte internacional y vinculen el conocimiento con el desarrollo sostenible y con la sociedad”.