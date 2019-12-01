UMSNH, da a conocer resultados de los exámenes de nuevo ingreso con total transparencia

Morelia, Michoacán, a 5 de julio de 2026.- Ratificando el compromiso de realizar un proceso de nuevo ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) con total transparencia y justo para las y los aspirantes, la rectora Yarabí Ávila González, encabezó la entrega de resultados del examen de admisión 2026 a los programas educativos nicolaitas, los cuales se realizaron casi de manera inmediata.

Con la presencia de la notaría Pública No. 97, Isania Solórzano, y en transmisión en vivo, se realizó la entrega de la memoria USB en sobre cerrado con los resultados de los exámenes, por parte del secretario Académico, Antonio Ramos Paz, al director de la Facultsd de Ciencias Médicas y Biológicas y coordinador de la Comisión Especial para Analizar los Mecanismos de Ingreso a la UMSNH, Francisco Elías Vargas Merino, quien a su vez hizo entrega al director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la casa de estudios, Francisco Octavio Aparicio Contreras, quien fue el encargado de abrir el archivo electrónico y dar a conocer los nombres de quienes obtuvieron un lugar en la institución.

Acompañada de directoras y directores de las diferentes facultades de la UMSNH, la rectora Yarabí Ávila González, agradeció la confianza depositada en la Universidad Michoacana por parte las y los aspirantes para formar parte de la institución, tras señalar que hoy se entregan los resultados correspondientes al nivel superior y técnico, y este lunes 06 de julio, el de bachillerato.

“Todos somos familia nicolaita, así es que nos dará mucho gusto verlos en agosto ya con su matrícula y listos para iniciar las clases con todo el ánimo, porque eso es lo que nosotros queremos ver, jóvenes que todos los días construyan un mejor futuro y que se alejen de aquellas cuestiones que destruyen su vida. Felicidades a todas y a todos porque ya tuvieron una gran oportunidad de formar parte de nuestra Universidad”, sostuvo.

En su turno, el secretario Académico, señaló que todos los resultados podrán ser visualizados a partir de las 18:00 horas de este lunes 06 de julio a través de la página oficial de la UMSNH, que es www.umich.mx. “Para poder tener acceso a esta información por cuestiones de seguridad para las y los sustentantes y también para la institución se tendrá que utilizar el folio con el que fueron registrados, el correo electrónico del sustentante y la CURP, con estos tres elementos de seguridad estén ustedes seguros de que su resultado estará seguro y solamente podrá ser visualizado por el sustentante de los exámenes de admisión”.

Precisó además que, de todos los resultados que se presentan, se hace un cruce con los registros que se tienen en la Dirección de Control Escolar de la UMSNH, “eso significa que no va haber nadie que se meta en esas listas”.

Por su parte, la directora de Control Escolar, Marisela Morfín Amézquita, dio la bienvenida a todas las personas que pudieron obtener un espacio en la institución, tras precisar que, una vez publicados los listados recibirán un correo electrónico en donde se les informará su cita de inscripción y todos los documentos que deberán presentar para ello.

“Es importante también que sepan que la inscripción serán en línea, así es de que donde se encuentren podrán hacer todo su proceso, muchas gracias por su participación, pensamos que fue un evento sumamente importante para la Universidad y desde luego para ustedes, felicidades a todas sus familias y los esperamos próximamente en el Ciclo Escolar 26-27, el 10 de agosto”, comentó la funcionaria.

En su mensaje, el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Francisco Elías Vargas Merino, felicitó a quienes fueron seleccionados para ingresar a la Universidad Michoacana, “y a quienes hoy no reciben la noticia que esperaban, les quiero pedir que no permitan que un resultado apague sus sueños, un examen puede medir conocimientos en un momento determinado pero jamás el valor de una persona, su capacidad de salir adelante o el futuro que pueden construir”.