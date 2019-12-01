UMSNH convoca a la comunidad estudiantil a tramitar su seguro facultativo

UMSNH convoca a la comunidad estudiantil a tramitar su seguro facultativo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 19:58:35
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Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita a las y los estudiantes nicolaitas que aún no hayan realizado el trámite para obtener el seguro facultativo del IMSS, a que acuda al módulo de afiliación e inicie el proceso de un beneficio que brinda protección en materia de salud.

El seguro está dirigido a estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado que se encuentren formalmente inscritos en la institución, el cual es gratuito y les permite acceder a atención médica, hospitalaria y quirúrgica, así como a tratamientos médicos.

Para realizar el trámite es necesario contar con Número de Seguro Social (NSS), constancia de vigencia de derechos del IMSS y comprobante de inscripción, las y los estudiantes pueden entregar su documentación de manera presencial en el módulo de afiliación al IMSS ubicado a un costado del edificio de Idiomas (A-1) en Ciudad Universitaria, o realizar el proceso en línea a través del formulario
https://forms.gle/e7FWBbUPd24nmiyN9

El seguro facultativo para estudiante contribuye al cuidado de la salud de las y los jóvenes universitarios, por lo que la invitación está abierta para que realicen su trámite lo antes posible y puedan gozar de este beneficio.

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