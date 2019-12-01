UMSNH, comprometida con el cuidado del medio ambiente; encabeza rectora, cruzada de reforestación

Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- Como parte del compromiso con el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, encabezó la cruzada de reforestación que se realizó en las inmediaciones del Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC), ubicado en Ciudad Universitaria.

Acompañada de integrantes del Gabinete Legal y Ampliado de la casa de estudios, la rectora indicó que es fundamental establecer prácticas que contribuyan a la sostenibilidad del entorno en pro de las futuras generaciones.

“Es importante que nuestra Universidad se siga viendo hermosa, pero lo más importante es el mensaje que mandamos del cuidado al medio ambiente, donde todas y todos somos responsables, no solamente de plantar y cuidar un árbol, sino también de seguir promoviendo esta educación ambiental en cada una y cada uno de los integrantes de la familia nicolaita”, indicó.

Por su parte, la coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez, señaló que, la instancia a su cargo supervisa que las áreas en donde se realizan este tipo de actividades sean las adecuadas, con el objetivo de evitar daños en las infraestructuras hidráulicas, “esta zona en donde estamos plantando árboles es muy amplia y bonita, pero no tenía ni un sólo árbol, entonces mejoramos los espacios para cuidar el medio ambiente y la calidad de vida de las personas”.