UMSNH apuesta a la formación continua del personal académico; inicia el XXVI Encuentro Internacional de Actualización Docente

Morelia, Michoacán, a 6 de agosto de 2025.- En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) estamos convencidos de que sólo mediante la formación continua del personal académico y el fortalecimiento del pensamiento crítico, ético y sostenible lograremos consolidar una educación superior pertinente, responsable y con servicio social, aseguró el secretario Académico, Antonio Ramos Paz en el inicio del XXVI Encuentro Internacional de Actualización Docente, “Educación para el Desarrollo Integral Sostenible”.

Con la representación de la rectora Yarabí Ávila González, el funcionario nicolaita precisó que el evento se enmarca en las políticas y compromisos institucionales de la casa de estudios y refleja con claridad el espíritu y los principios que la UMSNH impulsa con firmeza, como es una educación superior comprometida con la transformación social, con la sostenibilidad ambiental, con la equidad y con la formación integral del ser humano.

La riqueza metodológica del evento que hoy nos convoca, añadió, garantiza no sólo el acceso al conocimiento sino también al diálogo abierto, la colaboración y la construcción colectiva, principios esenciales de nuestra Universidad verdaderamente democrática y transformadora, que cada experiencia, cada reflexión y cada vínculo que aquí se deja, se traduzca en acciones concretas que impacten positivamente en nuestras aulas, nuestras comunidades y nuestro entorno global.

Por su parte, la coordinadora de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional, Rubí Rangel Reyes calificó el encuentro como un espacio propicio para fomentar el diálogo académico, la reflexión crítica y el intercambio de experiencias en torno a temas urgentes como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la ética en Inteligencia Artificial, la salud mental, el pensamiento complejo y la docencia con un enfoque humanista.

Precisó que, las más de 800 personas registradas son una muestra clara de que la comunidad universitaria cree en la formación continua como una vía para responder a los desafíos globales de nuestro tiempo.

En tanto, la profesora Olga López Pérez, indicó que, ser docente nicolaita es formar con valores, con responsabilidad social, con profundo respeto por la dignidad humana, la justicia y la libertad de pensamiento. “Estamos llamados a convertir nuestras aulas en estos espacios en donde se forman personas comprometidas con su entorno, con su comunidad y con el futuro, porque la sostenibilidad no es sólo un tema de agenda, es un horizonte ético y educativo”.

Cabe señalar que, durante el Encuentro Internacional de Actualización Docente que se realizará hasta el próximo viernes 8 de agosto, se llevarán a cabo una serie de actividades como conferencias, cursos, talleres, paneles y mesas de trabajo.