UMSNH, anfitriona de la primera sesión ordinaria del Consejo Regional Centro-Occidente de la ANUIES

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) fue sede de la primera sesión ordinaria del Consejo Regional Centro-Occidente (CRCO) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que estuvo encabezada por el secretario General Ejecutivo de dicho órgano, Luis Armando González Placencia, por la presidenta de la CRCO y rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Norma Liliana Galván Meza, y por la rectora nicolaita, Yarabí Ávila González, como anfitriona de esta reunión.

Flanqueado por las y los titulares de las diversas instituciones que asistieron a la sesión, el secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González, manifestó su satisfacción por estar en la UMSNH, tras señalar que es una institución doblemente histórica, porque es de las primeras universidades fundadas en el país, y también por la cantidad de próceres que han pasado por sus espacios.

De igual forma, agradeció a la rectora nicolaita, Yarabí Ávila, la anfitrionía en esta reunión, y destacó la presencia de la presidenta de la CRCO, Norma Liliana Galván, así como de quienes integran el Consejo. Durante su participación, González Placencia reconoció el trabajo que ha hecho esta región, al referir que de manera sólida lleva adelante proyectos, en este sentido, destacó los avances que han tenido en términos de la vinculación con los sectores productivos y el desarrollo regional.

En este marco, invitó a las y los integrantes de esta zona a contribuir en una relación de sinergia entre las instituciones educativas públicas y privadas para impulsar proyectos conjuntos. En términos de innovación científica y desarrollo tecnológico, investigación aplicada en ingeniería, ciencias sociales y salud, transferencia tecnológica y generación de patentes, subrayó que son rubros muy importantes en los que se debe seguir trabajando.

También destacó el impulso que esta región ha dado a los procesos de mejora colectiva de la enseñanza, la innovación pedagógica, la incorporación de tecnologías digitales, la acreditación y evaluación de programas educativos y el compromiso que han mostrado en términos de la inclusión y la responsabilidad social.

González Placencia compartió algunas de las líneas de trabajo que se han puesto en marcha desde la ANUIES en aras de apoyar a las instituciones de educación superior, entre ellas el tema de financiamiento, “hay toda una actividad destinada a desarrollar una estrategia que nos permita no solamente obtener los recursos que necesitan nuestras instituciones, sino también proteger el patrimonio de nuestras universidades”.

Comentó además que hay un compromiso con la ampliación de la cobertura, el impulso al deporte universitario, la seguridad, la vinculación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), en aras de potenciar la investigación, así como la firma de convenios con diversas instancias nacionales e internacionales, a través de las cuales las instituciones asociadas pueden beneficiarse.

Por su parte, la rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González, dio la bienvenida a la Casa de Hidalgo al titular de la ANUIES, así como a sus homólogas y homólogos, tras señalar que su presencia fortalece no solamente a la Universidad Michoacana, sino a cada una de las instituciones que forman parte de la Asociación. “Sabemos que las instituciones de educación superior somos fuertes y somos grandes, pero siempre y cuando se trabaje en unidad y hacerlo a través de la ANUIES nos da esa fortaleza que se requiere”.

Agradeció el arropo que la UMSNH ha tenido por parte de la Asociación en cada una de las decisiones académicas, culturales y deportivas, “sepan que la Universidad Michoacana siempre será una aliada, que nos mantendremos en esa misma sintonía, siempre en cultura de paz, en arropo con la ANUIES, con la Secretaría de Educación Pública y por supuesto, arropados de la presidenta de la República. Bienvenidos a todos y a todas, que esta sea una excelente reunión donde haya resultados importantes”.

En su turno, la presidenta del CRCO de la ANUIES, Norma Liliana Galván Meza, destacó el compromiso de las y los asistentes con el fortalecimiento de la educación superior en la región, al tiempo que agradeció la hospitalidad de la rectora Yarabí Ávila, “quien para celebrar esta primera sesión nos abre las puertas de esta histórica y emblemática Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una institución que ha sido un referente no solamente estatal, sino también regional, nacional e internacional por sus contribuciones a la educación con un alto impacto social”.

Durante su participación, la también rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit, compartió el Informe de Trabajo 2025 de la Presidencia del CRCO y la presentación del programa 2026. Dentro de los puntos considerados en la sesión, las y los integrantes abordaron temas en materia de fortalecimiento de financiamiento federal para la educación superior, ciencia y tecnología, seguridad y deporte, por mencionar algunos.