UMSNH afianza puente con sector productivo para enriquecer licenciaturas; instalan Consejos Consultivos

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) está afianzando la vinculación con el sector productivo para enriquecer los programas de nivel licenciatura y promover la educación dual entre la comunidad estudiantil, a través de la instalación de los Consejos Consultivos en distintas facultades nicolaitas.

Durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González se ha enfatizado en la importancia de tender puentes sólidos con las y los representantes del ámbito empresarial que permitan que las alumnas y alumnos combinen el estudio con la práctica y a la par se generen oportunidades laborales una vez que egresen.

El secretario Académico, Antonio Ramos Paz, precisó que los Consejos Consultivos ya han venido trabajando en diversas dependencias, pero ahora se está generalizando en todas las facultades, “la intención es de que podamos tener para mediados del próximo año un Consejo por cada programa de estudio de licenciatura”.

Consideró que esta medida es una muestra de que la UMSNH se abre a la sociedad, al referir que a través de dichos órganos, empleadores, representantes industriales y de cámaras empresariales, así como egresadas y egresados vierten sus opiniones sobre aspectos de los programas educativos, tales como el plan de estudios, la misión del mismo, los objetivos del programa, entre otros.

En este sentido, refirió que las sugerencias que aportan son elementos para la toma de decisiones que hacen las instancias universitarias, en este caso los Consejos Técnicos de las diferentes facultades. “Entonces es muy importante poder tener la opinión de ellos en los Consejos Consultivos, también porque nos permite enlazarnos con todas estas instituciones para precisamente poder establecer convenios de vinculación, convenios de movilidad de nuestros estudiantes, para poder trabajar en cuestiones de prácticas profesionales, entre otras actividades”, indicó.

Ramos Paz puntualizó que actualmente un gran número de licenciaturas de la UMSNH cuentan con dicho órgano, y ya se empiezan a generar nuevos Consejos en las facultades, por lo que se continuará en esa ruta.