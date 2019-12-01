UAG y Panamá impulsan colaboración académica 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 11:22:41

Guadalajara, Jalisco, 8 de agosto del 2025.- Como parte de la agenda de visitas internacionales realizada por la Coordinación Estratégica de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) recibió al Dr. Eduardo Ortega-Barría, actual Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) de Panamá y también egresado distinguido de la carrera de Médico Cirujano de esta casa de estudios.



Panamá: ciencia e innovación al servicio del desarrollo

Durante su exposición, el Dr. Ortega-Barría presentó los avances de SENACYT y la estrategia de Panamá para convertir a la ciencia y la tecnología en motores del desarrollo económico y social.

Entre los proyectos destacados se encuentran:

La Ciudad de la Salud , un centro hospitalario de cuarto nivel.

, un centro hospitalario de cuarto nivel. Un hospital pediátrico en construcción.

en construcción. El próximo Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas , con colaboración internacional.

, con colaboración internacional. Programas de agricultura en ambientes controlados y movilidad académica .

y . El desarrollo de una estrategia nacional de inteligencia artificial en conjunto con Georgia Tech.

en conjunto con Georgia Tech. La implementación de quioscos digitales para cerrar la brecha tecnológica en comunidades rurales.

“Queremos diversificar nuestra economía y aprender de países como México. Por eso buscamos alianzas con instituciones como la Autónoma de Guadalajara”, explicó.



La UAG, semillero de líderes globales

Por su parte, el Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, expresó el orgullo que representa recibir nuevamente al Dr. Ortega-Barría.

“Ver que nuestros egresados son protagonistas en la transformación de sus países nos confirma que vamos por el camino correcto”, señaló.

Asimismo, destacó la vocación internacional de la UAG y su apuesta por la innovación como eje transversal de la formación universitaria.

Mencionó el interés por colaborar con Panamá en áreas como salud, biomedicina, dispositivos médicos, agricultura y sostenibilidad.



Colaboración académica internacional: una nueva etapa

La visita del Dr. Ortega-Barría fortalece los vínculos entre la UAG y Panamá, y abre oportunidades de colaboración bilateral.

El Secretario panameño extendió una invitación directa para que estudiantes de la UAG realicen estancias académicas en su país, y expresó su entusiasmo por construir puentes entre ambas naciones.

“Así como México me dio la oportunidad de formarme, queremos que estudiantes mexicanos conozcan Panamá. Ofrecemos un país seguro, diverso y lleno de oportunidades para aprender y colaborar”, concluyó.