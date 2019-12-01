UAG ofrece ya 36 programas Online de alta calidad

Guadalajara, Jalisco, 29 de septiembre del 2025.- Para asegurar el éxito, es importante contar con una educación de calidad, así como una amplia experiencia laboral. Bajo estos fundamentos, UAG Online recibió a los nuevos estudiantes que se incorporan a esta propuesta académica.

En esta era digital, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) ofrece una experiencia educativa personalizada y enriquecedora, como una opción viable para quienes buscan una manera crecer académicamente sin tener que alterar su ritmo de vida.



Ventajas de estudiar en UAG Online

Esta modalidad cuenta con 17 licenciaturas, 15 maestrías y 4 especialidades, las cuales se diseñaron a base de las necesidades de aquellos que ya se encuentran inmersos en el mundo laboral. Cabe resaltar que uno de los diferenciadores es que durante el programa se asigna un coach académico para los alumnos, quien procura de su éxito académico.



Con planes de estudios enriquecidos con contenido de Arizona State University (ASU) y herramientas como el Success Center, UAG Online se posiciona como la única universidad con un programa de acompañamiento personalizado de este tipo.



Reciben a nuevos alumnos

La ceremonia de bienvenida fue realizada en el Auditorio Dr. Luis Garibay Gutiérrez, donde directivos, profesores y colaboradores recibieron a los nuevos estudiantes. Con un discurso inaugural, el Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, el Dr. Alfonso Petersen Farah dio la bienvenida a la nueva generación.



“Nuestra oferta educativa se mantiene activa y pertinente, respondiendo a las necesidades del mercado, pero también respondiendo al desarrollo del ser humano. Somos una institución que apuesta por los valores y a la persona humana como futuro profesionista”, comentó.



El Mtro. Humberto Salazar Patiño, Director General de Educación en Línea, y el Dr. Francisco Javier Guardado Rangel, Decano de Programas en Línea, ofrecieron una plática a modo de guía acerca de los distintos beneficios y recursos a los cuales los alumnos pueden acceder al ser parte de la comunidad UAG.



Mientras que el Mtro. Tomás Ornelas Salas, Director de Asuntos Estudiantiles de la UAG, mostró a los nuevos alumnos todas las opciones artísticas, culturales y deportivas en donde pueden participar por ser parte de la Autónoma.



Con la bienvenida UAG Online, se reafirma el compromiso de la institución con la educación de calidad y la innovación, donde no solo se prioriza la excelencia y rigor académico, sino también el bienestar emocional del individuo.