Tres nuevas convocatorias ampliarán justicia laboral para docentes: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 19 de enero 2026.- La Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gaby Molina, señaló que se incrementará para este 2026 el número de maestras y maestros beneficiados con procesos de justicia laboral. Con apego a los procesos, la dependencia estatal mantiene vigentes tres convocatorias clave que buscan fortalecer la estabilidad y el desarrollo profesional del magisterio michoacano, sumándose a las más de 29 mil acciones realizadas previamente en la entidad.

​"Con transparencia y orden, consolidamos la justicia laboral para quienes dedican su vida a las aulas; estas convocatorias son la vía legal para reconocer su esfuerzo, abatir el rezago y fortalecer a la comunidad escolar desde la raíz", afirmó Gaby Molina.

La Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (UESICAMM) gestiona actualmente los procesos para Cambios de Centro de Trabajo, Horas Adicionales y Promoción Vertical. Estos mecanismos representan un avance en la dignificación del personal educativo y se encuentran disponibles para su consulta detallada en el portal oficial de la Secretaría de Educación: https://see.michoacan.gob.mx/categoria/convocatorias/.

La secretaria de Educación reiteró que el compromiso con el sector educativo michoacano se mantiene como una prioridad para abatir el rezago administrativo de años anteriores. Mediante la culminación de trámites que antes quedaban en el abandono, se busca generar un impacto positivo y directo en el bienestar de las familias de los trabajadores, priorizando siempre el servicio a la comunidad escolar bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Respecto a las fechas importantes, el registro para el Cambio de Centro de Trabajo inició el pasado 14 de enero y concluye el próximo 20 de febrero. En el caso de la convocatoria de Horas Adicionales, los docentes interesados deben solicitar su cita del 2 al 8 de febrero, para iniciar formalmente con su registro a partir del 9 del mismo mes, siguiendo los protocolos establecidos por la autoridad educativa.

Finalmente, el proceso para la Promoción Vertical abrió su etapa de registro este 19 de enero y permanecerá disponible hasta el 6 de febrero, trámite que requiere también generar una cita. La autoridad invitó a todo el personal a participar en estos procesos normados que garantizan que el acceso a mejores condiciones laborales ocurra de manera justa, transparente y sin intermediarios.