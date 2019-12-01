Tras semanas de negociaciones regresan a clases 38 planteles de la UNAM

Ciudad de México, a 6 de octubre 2025.- Un total de 38 de los 44 planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reabrieron sus puertas y regresaron a las actividades este 6 de octubre, luego de semanas de negociaciones entre autoridades de la Rectoría, de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y del plantel Sur, con una representación estudiantil de dicho centro educativo, por el homicidio de un estudiante en las instalaciones.

Lo anterior lo dio a conocer Patricia Dávila Aranda, secretaria general de la Máxima Casa de Estudios del país, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Asimismo, la directiva mencionó que el plantel número 39 comenzará actividades el 7 de octubre, mientras que los otros cinco se encuentran en mesas de diálogo con padres de familia.

En ese sentido, Dávila Aranda indicó que, se espera que a partir del próximo 13 de octubre todos los planteles (facultades y CCH’s) de la UNAM se encuentren abiertos y en operaciones.

A través de un boletín informativo, la Máxima Casa de Estudios indicó que tiene toda disposición para trabajar en favor de la comunidad, así como brindar apoyos en la atención de la salud mental de las y los alumnos, y se aprobó una serie de acciones encaminadas a reforzar la seguridad dentro y fuera del plantel.