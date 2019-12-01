Transparencia y rendición de cuentas, fundamentales para avanzar en la UMSNH: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 22 de octubre de 2025.- Como parte del compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, este miércoles se realizó un recorrido de supervisión en las obras de la alberca Olímpica y de la línea de conducción de agua tratada que se construyen en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el cual estuvo encabezado por el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Marco Antonio Bravo Pantoja y por la rectora Yarabí Ávila González.

Durante su visita a Ciudad Universitaria, el auditor puntualizó que toda la información solicitada referente a la infraestructura antes mencionada ha fluido por parte de la casa de estudios, tras referir que la ejecución de las obras ha sido un ejercicio muy transparente, “a nosotros nos toca constatar efectivamente dentro de todos nuestros procedimientos que así haya sido, pero por parte de la rectora, del tesorero y de todas las áreas involucradas toda la información que ha sido solicitada ha sido entregada inmediatamente y hasta el momento estamos ya aquí en la revisión física para constatar toda esa información”.

Precisó que como Auditoría Superior de Michoacán tienen el objetivo de revisar que efectivamente los recursos que se plantean y se designan por parte del Congreso Local y del Congreso de la Unión lleguen precisamente para el fin que fueron concebidos, a las y los ciudadanos.

“Nosotros en un ejercicio de transparencia con la rectora, con la participación de todas las instancias involucradas hicimos este recorrido y pudimos constatar tanto el tema de la planta de tratamiento de agua que va abastecer y el impacto que tiene, al igual como la construcción que se está desarrollando de la alberca para la Universidad Michoacana y para los estudiantes”.

Finalmente, Bravo Pantoja detalló que la UMSNH ha mostrado total disposición para informar a la dependencia respecto de dichas obras.

Por su parte, la rectora Yarabí Ávila agradeció la visita del auditor a las instalaciones de la UMSNH para supervisar las obras que se están realizando en la institución en beneficio de la comunidad nicolaita, lo que dijo, nos da transparencia, nos da tranquilidad y es un ejercicio de rendición de cuentas, “al cual la Universidad aunque es un órgano autónomo no quiere decir que no estemos comprometidos con demostrar que le estamos dando buen destino a los recursos, gracias señor auditor y gracias a todo su equipo, son bienvenidos a la Universidad, más cuando las acciones generan esa tranquilidad del buen uso y manejo de los recursos”.

Durante el recorrido también se contó con la presencia del secretario general de la UMSNH, Javier Cervantes, del tesorero Enrique Eduardo Román, de la coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez, de personal de la Auditoría Superior de Michoacán, así como de la empresa FEMSA con quien la Universidad trabaja de manera conjunta en el proyecto de la línea de conducción de agua tratada, en el que también participan dependencias del Gobierno del Estado.