Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- Todo está listo para que este miércoles 25 de noviembre de las 8:00 a las 18:00 horas se lleve a cabo el proceso de auscultación para la elección de la rectora o rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), para el periodo 2027-2031.

La Máxima Casa de Estudios de Michoacán hace un llamado a las y los estudiantes, al personal docente y administrativo a participar de manera libre, responsable e informada en este ejercicio, que representa un momento trascendental en la vida institucional de la Casa de Hidalgo.

La participación de la comunidad nicolaita es fundamental para fortalecer la vida democrática de la institución, refrendar el compromiso con la autonomía universitaria y contribuir a la construcción del futuro de la Universidad Michoacana.

En este sentido, la UMSNH invita a todas y todos los integrantes de su comunidad a emitir su opinión en un ambiente de respeto, pluralidad, civilidad y responsabilidad institucional, privilegiando en todo momento el interés superior de la Universidad.

Este miércoles, las y los nicolaitas tienen la oportunidad de ser protagonistas de una nueva etapa en la historia de una institución centenaria, cuyo legado se ha construido con la participación de generaciones de estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores.