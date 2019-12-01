¡Todo listo en Ceconexpo! Aquí es la cita para recibir tu chip del Programa Data

¡Todo listo en Ceconexpo! Aquí es la cita para recibir tu chip del Programa Data
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 11:17:32
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Morelia, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- Este martes dio inicio la entrega de tarjetas SIM del Programa D4ta Datos Gratis en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad de estudiantes de nivel medio superior y superior en la entidad.

La distribución de chips se realizará del 17 al 27 de marzo en este recinto, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, mientras que sábado y domingo la atención será de 09:00 a 14:00 horas.

Minutos después de las 10 horas, comenzaron a acudir para recoger su SIM, la cual les permitirá contar con acceso a internet gratuito y facilitar así sus actividades académicas. 

La directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, destacó que este programa busca reducir la brecha digital y garantizar que más jóvenes puedan continuar con sus estudios sin limitaciones de conectividad.

Se recomienda a las y los beneficiarios acudir con la documentación requerida previamente, así como respetar los horarios establecidos para agilizar el proceso de entrega.

Para estudiantes de la UMSNH, se solicita un requisito adicional: además de la copia de INE y CURP, deberán presentar una impresión de pantalla de su carga de materias desde el portal SIIA o una copia de la credencial de estudiante vigente, con el fin de comprobar su inscripción activa. En el caso de menores de edad de esta institución, se deberá presentar la CURP del alumno, el comprobante de carga académica o credencial vigente, y la copia de la INE del padre, madre o tutor.

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