Tequios Nicolaitas por la Paz llega a todos los rincones de la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 8 de marzo de 2026.- La comunidad universitaria de preparatorias, facultades e institutos, y de las diversas áreas administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), así como Escuelas Incorporadas se sumaron activamente a la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones que impulsa el Gobierno de México, desarrollando actividades en cada rincón de la casa de estudios.

La administración de la rectora Yarabí Ávila González ha establecido una política que promueve la igualdad de género, la inclusión y la cultura de paz al interior de la institución y ha sido una constante participar en las estrategias que la Federación establece en torno a dichos temas.

En este marco, durante la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, las unidades académicas y administrativas nicolaitas realizaron 109 acciones deportivas, pedagógicas, artístico-culturales, recreativas y comunitarias, entre ellas activaciones físicas, torneos, exposiciones, conferencias, periódicos murales, lectura en comunidad, actividades de pintura, danza y ajedrez, por mencionar algunas.

Cabe señalar que con anterioridad, la UMSNH también se unió en la Jornada Nacional de Tequios en Espacios Deportivos, en donde estudiantes, docentes y personal administrativo participaron con gran ánimo, ubicando a la casa de estudios en los primeros lugares a nivel nacional en el número de actividades realizadas, por lo que las autoridades nicolaitas reconocen el compromiso de la comunidad para seguir abonando en construir una Universidad más inclusiva y en fomentar entornos armónicos.

En este sentido, el próximo 26 de marzo se realizará la Jornada Nacional de Fútbol para las Juventudes “Torneos de cascaritas y dominadas”, a la que también se estará sumando la Máxima Casa de Estudios del Estado.