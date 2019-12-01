Técnico nicolaita comandará la Selección del Grupo 11 de la Liga TDP

Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.- Luego de terminar la primera vuelta como líder del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), el Atlético Morelia-Universidad Michoacana se quedó con la calificación a Copa Conecta, pero también se ganó el derecho de que su entrenador, Gustavo Farías Echenique, comande a la Selección del sector de cara al Torneo del Sol, que se desarrollará en enero del 2026.

Con el objetivo de ver a los mejores futbolistas Sub 18 para integrar una escuadra competitiva, este jueves Farías Echenique recibió a 35 jóvenes de los 11 clubes que integran el Grupo 11 en el Estadio Universitario “Hidalgo”. Cabe mencionar que, el estratega de H20 Purépechas, Raúl Escutia, funge como auxiliar, luego de que su equipo es sublíder.

“Hemos recibido esta noticia muy contentos, no nada más yo, sino la Universidad Michoacana de que nuestro hermoso Estado sea sede de tanto talento que hay en en la entidad. Ha sido un año duro, hay mucha competencia en el Grupo 11 y ahora quedar en primer lugar en esta primera parte de la temporada, que podamos acceder a Copa Conecta y que nos den la responsabilidad de encabezar la selección del Grupo 11 de la Tercera División, junto con el 'profe' Escutia de H2O, se siente muy bien”, compartió Farías.

En la visoría hubo presencia de los Zorros con Francisco Cervantes, Fredy Vargas, Brayan Rueda, Alonso Villa, Sebastián Atondo, Osvaldo Torres y Joaquín Gaona, quienes competirán por ganarse su lugar en la Selección, sin embargo, no será sencillo, pues hay futbolistas muy destacados, así lo manifestó Farías.

“Para nosotros no va a ser fácil, hay muchísimo talento, hay una gran cantidad de jugadores con grandes características y aparte hay una regla que le da mucha equidad a este torneo, sólo se pueden seleccionar dos jugadores por club. Hay muchos jugadores con talento, sin embargo, esa limitante nos va a hacer que con el ‘profe’ Escutia nos rompamos la cabeza para poder pensar en quién va a representarnos en este torneo”.

Cabe mencionar que de los 35 futbolistas que asistieron a esta convocatoria en la capital michoacana sólo se quedarán 18 y será la próxima semana cuando se dé a conocer la lista oficial.