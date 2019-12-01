Talento y alto nivel de competencia se mostró en las visorias del equipo femenil de TDP de la UMSNH 

Morelia, Michoacán, a 26 de agosto de 2025.- De manera exitosa se llevaron a cabo las visorías para integrar al equipo Atlético Morelia-Universidad Michoacana femenil, que a partir del mes de octubre competirá en la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

Cerca de 250 chicas de entre 15 y 22 años provenientes de Morelia y sus alrededores se dieron cita este lunes y martes en el Estadio Universitario para buscar un lugar en el equipo nicolaita.

"Nos quedamos satisfechos con la convocatoria y, sobre todo, el nivel mostrado por las chicas. La verdad hay mucho talento y estoy seguro que vamos a conformar un buen equipo", compartió Francisco Farfán, quien será el entrenador de esta escuadra y que encabezó la captación de talento.

Por su parte, Abril Tapia, estudiante de la Licenciatura en Administración, quien asistió a la visoría, consideró que es una oportunidad muy grande para todas las jóvenes “que desde chiquitas hemos estado buscando este sueño de lograr ser futbolistas profesionales. Y hay que seguirle echando ganas para poder formar parte de este equipo y portar la playera con orgullo".

Será en próximos días cuando se integre por completo la plantilla nicolaita que competirá en la Liga TDP Femenil, que posteriormente dará a conocer su calendario oficial, aunque se prevé que sea en octubre cuando comience la Temporada 2025-2026.