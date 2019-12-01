Talento y alto nivel de competencia se mostró en las visorias del equipo femenil de TDP de la UMSNH 

Talento y alto nivel de competencia se mostró en las visorias del equipo femenil de TDP de la UMSNH 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 19:19:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 26 de agosto de 2025.- De manera exitosa se llevaron a cabo las visorías para integrar al equipo Atlético Morelia-Universidad Michoacana femenil, que a partir del mes de octubre competirá en la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

Cerca de 250 chicas de entre 15 y 22 años provenientes de Morelia y sus alrededores se dieron cita este lunes y martes en el Estadio Universitario para buscar un lugar en el equipo nicolaita.

"Nos quedamos satisfechos con la convocatoria y, sobre todo, el nivel mostrado por las chicas. La verdad hay mucho talento y estoy seguro que vamos a conformar un buen equipo", compartió Francisco Farfán, quien será el entrenador de esta escuadra y que encabezó la captación de talento. 

Por su parte, Abril Tapia, estudiante de la Licenciatura en  Administración, quien asistió a la visoría, consideró que es una oportunidad muy grande para todas las jóvenes “que desde chiquitas hemos estado buscando este sueño de lograr ser futbolistas profesionales. Y hay que seguirle echando ganas para poder formar parte de este equipo y portar la playera con orgullo".

Será en próximos días cuando se integre por completo la plantilla nicolaita que competirá en la Liga TDP Femenil, que posteriormente dará a conocer su calendario oficial, aunque se prevé que sea en octubre cuando comience la Temporada 2025-2026.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cuerpo de menor de 4 años sin vida atorada en una protección de vivienda en Hidalgo 
Denuncian reclutamiento masivo de jóvenes en final de futbol en Zitácuaro, Michoacán: Al menos 25 se unieron a las filas del crimen
Rescatan a niño que quedó atrapado adentro de máquina de peluches en Nuevo León
Detienen en Monterrey a un hondureño que intentó robarse un camión de pan
Más información de la categoria
Denuncian reclutamiento masivo de jóvenes en final de futbol en Zitácuaro, Michoacán: Al menos 25 se unieron a las filas del crimen
Madres y Padres de los 43 de Ayotzinapa realizan marcha a 1 mes de cumplirse 11 años de la tragedia; siguen sin respuestas contundentes sobre el paradero de sus hijos 
Carrera Atlética “Súper Héroes Run” busca sensibilizar a la ciudadanía y apoyar a niñas y niños con cáncer
Grupo armado embosca a agentes de la FGE Michoacán que buscaban a dos desaparecidos de Morelia: Hay varios detenidos
Comentarios