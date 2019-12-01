Son reconocidos 112 docentes de COBACH Baja California por trayectoria de 10 a 35 años de servicio

Tecate, Baja California, 12 de diciembre de 2025.- En un ambiente de celebración el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (COBACH BC) y el Sindicato de Profesores (SP COBACH) llevaron a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos y estímulos por años de servicio, honrando a 112 docentes provenientes de diferentes planteles del estado, quienes cumplieron entre 10 y 35 años de servicio.

Durante el evento, realizado en el Teatro de la Ciudad de Tecate, se destacó la dedicación del personal docente que ha contribuido a la formación de miles de jóvenes bajacalifornianos.

En su mensaje, el director general de COBACH BC, Gerardo Arturo Solís Benavides expresó a las y los docentes: “Nuestra gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, nos recuerda siempre que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y ustedes son pieza fundamental en esa misión. Su labor ha marcado vidas y ha tejido la historia de COBACH en nuestro estado, los felicito y agradezco profundamente su entrega”.

Agregó que este reconocimiento refleja la dedicación y el trabajo del cuerpo docente, así como el respaldo institucional a su trabajo, por lo que es un orgullo el reconocer la vocación y la constancia que cada uno pone todos los días frente al aula.

Por su parte, el dirigente sindical Eric Garibo Cárdenas resaltó la importancia de valorar la trayectoria de quienes han sostenido con firmeza el compromiso educativo, por lo que estos reconocimientos representan el esfuerzo de toda una vida dedicada a la formación de jóvenes. Resaltando como sindicato, el orgullo de ver el profesionalismo y la pasión con que cada docente realiza su diaria labor que sostiene la calidad y excelencia que distingue al Colegio.

Entre los homenajeados se reconoció a 30 docentes por 10 años de servicio, 41 docentes por 15 años, 17 docentes por 20 años,17 docentes por 25 años y 5 docentes por 35 años. Además se reconoció de manera especial a 6 docentes que cumplieron tres décadas de labor educativa, a quienes se les otorgó la Medalla “Mtro. Rafael Ramírez”, una distinción reservada para quienes han demostrado un compromiso ejemplar con la enseñanza.

En el presídium también estuvieron presentes Jorge Guevara Ortega, Coordinador Zona Costa; Teresa Castilla Gracia, representante de los homenajeados; José Ángel Velarde Campas, Director del Plantel Tecate; Mario Alberto Rodríguez Ruíz, Director del Plantel Alonso Lujambio; así como las Secretarias de Organización, Propaganda y Prensa de las zonas Valle, Costa y Costa Sur: Nayel Mazahari López, Patricia García Nájera y Sandra Gpe. Miranda Chavira.