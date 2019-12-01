Sin reporte de irregularidades en el sector educativo en Querétaro: Marta Elena Soto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 14:22:03

Querétaro, Querétaro, 17 de noviembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón, informó que hasta el momento no se han recibido reportes oficiales sobre irregularidades en el sector educativo.

Señaló que las inquietudes del magisterio suelen presentarse cada 15 de mayo, cuando la sección 24 del sindicato expone sus solicitudes, mismas que se atienden mediante diálogo constante.

Recordó que la nómina del magisterio depende directamente de la Federación, por lo que las gestiones estatales se limitan a cuestiones específicas.

Como ejemplo, mencionó el incremento en el bono para jubilados y pensionados, que pasó de mil pesos a 2 mil 750 pesos gracias a las negociaciones realizadas con el gobernador. Dicho apoyo será entregado antes de que concluya el año.

“Son pocas las negociaciones que se pueden hacer a nivel estatal, pero este bono es un ejemplo de los avances logrados”.

Respecto al horario de invierno, Soto Obregón explicó que la decisión de retrasar la entrada a clases corresponde a los padres de familia en coordinación con los directores de cada plantel. La propuesta permite que los alumnos ingresen a partir de las 8:30 horas, aunque el servicio educativo está disponible desde las 8:00 horas para quienes lo requieran.

“Estas medidas buscan atender las necesidades de las familias durante la temporada de frío, sin afectar la operación normal de las escuelas”.