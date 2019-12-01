Sin reporte de daños en escuelas durante periodo vacacional en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 10:21:13

Querétaro, Querétaro, 12 de enero del 2026.- Con motivo del regreso a clases, personal de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), encabezada por Martha Soto, realizó una verificación a los planteles.

En la misma, se detectó que no se presentaron reportes de daños durante las vacaciones de temporada invernal, esto con respecto a planteles de los tres niveles educativos en la entidad.

Este resultado, cabe señalar, es gracias al apoyo en conjunto con las autoridades escolares, elementos de seguridad pública y, sobre todo, de padres de familia que se apropian de los planteles de forma presente para cuidar y dar mantenimiento a las instituciones de su localidad.