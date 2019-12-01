Si lo tuyo es el liderazgo y el compromiso con la justicia, estudia Derecho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 07:35:14

Guadalajara, Jalisco, 18 de agosto del 2025.- Si consideras estudiar Derecho y quieres entender exactamente de qué trata esta carrera, podemos ayudarte.

La Licenciatura en Derecho es mucho más que aprender leyes, es una formación integral que combina el análisis crítico, la argumentación, el liderazgo y el compromiso con la justicia. Si sueñas con defender causas, influir en políticas públicas o brindar soluciones legales a personas y organizaciones, esta es tu carrera.

¿Qué se estudia en la carrera de Derecho?

La Carrera de Derecho forma profesionales capaces de comprender, interpretar y aplicar las leyes que rigen la vida social. En la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) estudiar Derecho significa formarte desde una perspectiva práctica, humanista e internacional.

En esta universidad aprenderás desde el funcionamiento del sistema jurídico mexicano e internacional, hasta temas como derechos humanos, derecho penal, civil, mercantil, constitucional, laboral, ambiental y digital. También desarrollarás habilidades en argumentación jurídica, negociación, redacción legal y solución de conflictos.

Un modelo educativo práctico y global

Lo que diferencia a programas como el de la UAG es su enfoque práctico desde el primer semestre. Realizarás juicios orales simulados, audiencias, proyectos reales y tendrás acceso a más de mil 500 horas de prácticas profesionales en más de 270 instituciones públicas y privadas.

Además, el programa de Derecho tiene contenidos enriquecidos de Arizona State University (ASU), por lo que recibirás una formación de nivel internacional con visión de futuro.

¿Dónde puedes trabajar al egresar de Derecho?

Una vez que concluyes la carrera, puedes trabajar como abogado litigante, asesor jurídico en empresas, funcionario público, notario, juez, académico o emprender tu propio despacho. El abanico de opciones es amplio y la empleabilidad alta, ya que el 80% de los egresados de Derecho en la UAG se integran al mundo laboral rápidamente.

Estudia Derecho y marca la diferencia

Elegir esta carrera es comprometerte con el cambio social y con la defensa de la justicia. Si estás listo para hacer historia, formar parte de una comunidad con valores y adquirir una formación sólida, práctica y global, la Licenciatura en Derecho de la UAG es tu mejor opción.

Además de todo lo anterior, la UAG cuenta con programas, laboratorios y tecnología de simulación que te ayudarán en tu formación.

¡Conoce más sobre esta carrera y da el primer paso hacia tu futuro profesional!