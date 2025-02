Sheinbaum destina más de medio millón de becas estudiantiles para Michoacán: SEE

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero de 2025.- Más de medio millón de becas para estudiantes de los distintos niveles, destinó la presidenta Claudia Sheinbaum este año para Michoacán, celebró la secretaria de Educación, Gaby Molina.



En el marco de la visita de la mandataria federal a la entidad, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) agradeció el respaldo del Gobierno de México para la transformación educativa, misma que es posible con el liderazgo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.



La titular de la SEE recordó que la entrega de tarjetas para becas de nivel básico se llevará a cabo en los meses de febrero y marzo; mientras que el 5 de febrero se abrió el registro para becas de media superior y el 10 de febrero para nivel superior, para concluir ambos el día 28 de este mes.



“El impulso a la educación en Michoacán no solo se da con las becas, el Gobierno federal ha facilitado avanzar en justicia laboral para maestras y maestros, así como fortalecer el trabajo pedagógico que se realiza en las escuelas del estado", comentó.



Celebró que sigan las buenas noticias para Michoacán, con la visita de la presidenta este viernes y mañana sábado. Asimismo, refrendó el compromiso de trabajar en conjunto para convertir a México en una república educadora, humanista y científica.