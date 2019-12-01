Sheinbaum anuncia inversión histórica en educación y becas hacia 2030

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 12:27:52

Ciudad de México, 13 de abril de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el gobierno federal busca convertir a la educación pública en la mejor opción del país, con una inversión proyectada de más de un billón de pesos en becas hacia 2030.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal sostuvo que el gasto en educación debe entenderse como una inversión, especialmente en apoyos directos a estudiantes, mejora de escuelas y contratación de docentes.

“Darle una beca a un niño o a una niña es una inversión, no es un gasto”, señaló, al insistir en que el fortalecimiento del sistema educativo es parte central de su proyecto de gobierno.

También aseguró que programas como las Becas para el Bienestar han contribuido a reducir la deserción escolar, principalmente en nivel medio superior.

Sheinbaum Pardo agregó que el plan incluye ampliar la infraestructura educativa, aumentar el número de preparatorias y universidades, así como mejorar las condiciones laborales del magisterio.