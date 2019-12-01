Sesiona la Red de Comunicación de ANUIES en la UMSNH; refuerzan lazos de colaboración

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2026.- La comunicación universitaria es una herramienta estratégica para informar, atender las necesidades de nuestras comunidades y acercar el conocimiento que se genera en las aulas y los laboratorios a la sociedad, destacó el secretario Auxiliar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), durante la Segunda Sesión Ordinaria 2026 de la Red de Comunicación Región Centro-Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Al dar la bienvenida a las y los representantes de las instituciones participantes a nombre de la rectora Yarabí Ávila González, el funcionario universitario resaltó el legado histórico y la identidad de la Casa de Hidalgo, tras reconocer el trabajo que la Red ha realizado desde su creación, y la pertinencia de mantenerse actualizado sobre las tendencias de comunicación.

En su intervención, subrayó que la comunicación institucional debe ir más allá de difundir las actividades y los mensajes de las autoridades universitarias, para convertirse en un ejercicio periodístico que responda a las necesidades e intereses de la sociedad.

“Todos los días se genera conocimiento en las aulas y en los laboratorios, que necesita llegar a la comunidad universitaria, a quienes han formado parte de las instituciones, a las nuevas generaciones que aspiran a ingresar a ellas y a la sociedad en general, y nosotros como Universidad Michoacana nos hemos dado a esa tarea”, expresó.

Destacó que esta visión ha permitido a la Casa de Hidalgo evolucionar y alcanzar importantes resultados en materia de comunicación, entre ellos el posicionamiento de sus portales institucionales, mediante la generación de contenidos que atienden las inquietudes y necesidades de su audiencia.

Por su parte, la directora de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nayarit y coordinadora de la Red de Comunicación de la RCO de la ANUIES, Isabel Sandoval Acosta, explicó que esta reunión responde a la necesidad de dar continuidad a los esfuerzos de colaboración, fortalecer los vínculos entre sus integrantes y generar acuerdos que permitan consolidar una Red participativa, dinámica y comprometida con los desafíos actuales de la comunicación institucional.

Precisó que la comunicación universitaria representa una función estratégica para las instituciones de educación superior y media superior, ya que no solamente permite informar sobre las actividades académicas, científicas, culturales y de vinculación, sino que también contribuye a construir vínculos con la sociedad, fortalecer la identidad institucional y posicionar el valor de la educación superior en el desarrollo de las comunidades.

En ese contexto, dijo, la Red de Comunicación Región Centro-Occidente de la ANUIES constituye un factor fundamental para el intercambio de experiencias y la construcción de estrategias conjuntas entre quienes tenemos la responsabilidad de comunicar el quehacer de nuestras instituciones.

Añadió que cada institución tiene una historia que contar, aportaciones que compartir y capacidades que pueden enriquecer a las demás, por lo que fortalecer esta red significa construir una comunidad en la que el trabajo y los logros de una institución contribuyan al reconocimiento de todas.

En tanto, Pedro Muñiz Felipe, director de Comunicación de la Universidad de Guanajuato y secretario técnico de la Red de Comunicación de la Región Centro-Occidente, manifestó su confianza en que los trabajos de esta Segunda Sesión Ordinaria 2026 se desarrollen de manera favorable y permitan alcanzar los acuerdos pertinentes en beneficio de las instituciones educativas.

Asimismo, destacó la importancia de mantener la apertura para compartir buenas prácticas y experiencias que contribuyan a mejorar el trabajo de comunicación en las universidades.