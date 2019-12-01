Señala especialista de la UAQ que en la intervención de EU en Venezuela hubo una violación al derecho internacional muy clara

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de enero de 2026.- Situaciones como la intervención de Estados Unidos en Venezuela son un recordatorio de la importancia de estudiar la política global, además de examinar los retos y actores involucrados en esos nexos, señaló Cintli Cárdenas Barajas, coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Subrayó que, en el más reciente caso, la violación al derecho internacional fue muy clara, sobre todo al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas que reconoce la soberanía e igualdad de los Estados y prohíbe la violencia en los asuntos exteriores.

Agregó que la Alma Mater queretana prepara especialistas para analizar estos contextos, en los que incluso se usa el argumento de que la paz se puede conseguir por el uso de la fuerza con la justificación de combatir un gobierno narcoterrorista.

Puntualizó que, si bien existieron precedentes injerencistas, entre ellos la detención del presidente de Panamá en 1989, no se llegó antes a un nivel similar, toda vez que genera una reafirmación del poder de Estados Unidos en la región y establece fundamentos que le permitirían actuar de manera parecida en otros sitios, como Colombia y México. Por ello, consideró fundamental instruir a generaciones universitarias capaces de explicar nuevos escenarios mundiales.

Advirtió que hoy existe una reconfiguración del orden geopolítico por el control de las cadenas de producción en medio de la rivalidad de Estados Unidos con China, mientras que Europa queda relegada en jerarquía de la hegemonía económica.

Asimismo, indicó que la intromisión en Venezuela favorece una política extractivista, ya que ahí se encuentran las reservas más grandes de petróleo y podrían usarse en favor de la reindustrialización estadounidense.

La académica aclaró que cambiar a un gobernante no significa transformar un gobierno ni garantiza la democracia. Ante las nuevas categorías públicas, privadas y sociales que se presentan a partir de la situación que vive Venezuela, Cárdenas Barajas invitó a la población a cursar esta carrera ofertada por la Autónoma de Querétaro, por su alta calidad y el compromiso de desarrollar analistas calificados para asesorar temas de este tipo.