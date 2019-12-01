SEDEQ incorpora Cédula Profesional Estatal al Registro Nacional de Profesionistas

Querétaro, Querétaro, 6 de octubre del 2025.- Con la finalidad de fortalecer el reconocimiento y la validación de la formación profesional de las y los queretanos, así como de quienes culminan sus estudios en la entidad, la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), a través de la Dirección Estatal de Profesiones, realizó la incorporación de la Cédula Profesional que se expide en Querétaro al Registro Nacional de Profesionistas.

El titular de la Dirección Estatal de Profesiones, Arturo Vallejo Casanova, destaca que esta vinculación con la Dirección General genera certidumbre jurídica y, sobre todo, da un proceso de vanguardia para Querétaro y para todos los usuarios a la hora de tramitar su Cédula al saber de la validez oficial que tiene dicho documento. Además, señala, también puede lograr que las instituciones públicas y privadas, como del Poder Judicial y la Fiscalía, puedan acceder directamente para consultar cualquier dato que necesiten por posibles casos de usurpación de funciones.

“Para la Dirección Estatal de Profesiones es muy importante regular esto que hoy estamos haciendo por primera vez en el Estado y que, reiteramos, está de vanguardia para que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, puedan también ver el proceso de a quiénes contratan en las diferentes áreas del sector educativo, así como también para el sector empresarial o industrial. Hoy podemos decir que Querétaro brinda certeza jurídica y certidumbre a quienes tramitan su Cédula Profesional y se abre un gran abanico informativo a través de las tecnologías de la información para en beneficio de los usuarios”, destacó.

Para consultar este documento en línea puede ingresarse a alguno de los siguientes links: https://bit.ly/DGP_Estados, o https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula-profesional/Cedulas-Estatales; una vez en el portal, deberán seleccionar la entidad federativa donde se originó el documento e ingresar el número de identificación de Cédula. Actualmente, Querétaro forma parte de los siete Estados integrados al Registro Nacional junto con Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Michoacán y Sonora.