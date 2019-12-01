Secundaria Técnica en Villas del Pedregal atenderá más de 800 alumnos: Gaby Molina

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 09:13:02

Morelia, Michoacán, a 12 de enero del 2025.- La Escuela Secundaria Técnica No. 168 “Ifigenia Martínez” será de beneficio para 804 alumnos, en la que impartirán clases 30 docentes, señaló Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en el estado.

En el marco de la inauguración de este centro educativo, la funcionaria estatal subrayó que actualmente Villas del Pedregal es uno de los fraccionamientos más grandes de América Latina y uno de los de mayor crecimiento, por ello, hizo un llamado a los desarrolladores para que contemplen un espacio reservado para escuelas y no se genere una problemática cuando esta sea necesaria por ello crecimiento poblacional.

“El camino de la transformación es a través de las aulas y desde las aulas”, dijo.

Gaby Molina explicó que se decidió nombrar esta escuela en honor a Ifigenia Martínez, primera mujer mexicana en lograr una maestría en Economía en Harvard, y primera directora de la Escuela Nacional de Economía, quien consideraba impensable que las infancias no tuvieran centros educativos a su disposición.

Añadió, las aulas hoy entregadas hacen realidad el derecho humano a la educación, derecho fruto de las luchas sociales, el cual es uno de los que le fueron negados a las mujeres durante muchos años.

La secretaria de Educación subrayó que este día volvieron a las aulas 936 mil alumnos en 11 mil 562 escuelas de todo el estado, entre ellos, 171 mil alumnos en educación inicial, 500 mil niñas y niños en primaria, así como 232 mil estudiantes de secundaria.