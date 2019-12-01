Se reanudan clases presenciales el martes 24; excepto en Coalcomán, Aguililla y Chinicuila: SEE

Se reanudan clases presenciales el martes 24; excepto en Coalcomán, Aguililla y Chinicuila: SEE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 16:20:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, informa que el servicio educativo se normaliza en los más de 12 mil planteles públicos e incorporados (privados) de todos los niveles el martes 24 de febrero. Las escuelas de los municipios que no regresarán a las actividades presenciales son: Coalcomán, Aguililla y Chinicuila. 

La dependencia estatal mantiene una comunicación permanente y estrecha con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y las instancias correspondientes para garantizar que el entorno sea propicio para el desarrollo de las actividades pedagógicas en cada región.

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) refrenda su compromiso con la educación de más de un millón 247 mil estudiantes michoacanos. Por ello, se refuerzan las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y la institución se mantiene atenta para actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

Se trabaja de la mano con todas las instancias para que el regreso a las aulas se dé de manera ordenada, priorizando siempre el bienestar de niñas, niños, jóvenes, docentes y toda la comunidad educativa, finalizó la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Atienden bomberos de Zitácuaro incendio forestal
Ataque armado a presidencia de Jiquilpan, Michoacán: sujeto grita “cuatro letras” al momento de abrir fuego
Arriban más de 2 mil 500 soldados a Jalisco para recuperar el orden
Elementos de la Guardia Civil mantienen un despliegue operativo permanente en la Autopista de Occidente
Más información de la categoria
Revelan imágenes inéditas del operativo contra "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco; Ejército cercó al líder delincuencial
Ataque armado a presidencia de Jiquilpan, Michoacán: sujeto grita “cuatro letras” al momento de abrir fuego
El Mencho suena en los corridos mexicanos: polémica, millones de reproducciones y veto en Estados Unidos a artistas
Ayuntamiento de Tapalpa no fue informado sobre operativo para capturar a "El Mencho": alcalde
Comentarios