Se reanudan clases presenciales el martes 24; excepto en Coalcomán, Aguililla y Chinicuila: SEE

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, informa que el servicio educativo se normaliza en los más de 12 mil planteles públicos e incorporados (privados) de todos los niveles el martes 24 de febrero. Las escuelas de los municipios que no regresarán a las actividades presenciales son: Coalcomán, Aguililla y Chinicuila.

La dependencia estatal mantiene una comunicación permanente y estrecha con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y las instancias correspondientes para garantizar que el entorno sea propicio para el desarrollo de las actividades pedagógicas en cada región.

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) refrenda su compromiso con la educación de más de un millón 247 mil estudiantes michoacanos. Por ello, se refuerzan las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y la institución se mantiene atenta para actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

Se trabaja de la mano con todas las instancias para que el regreso a las aulas se dé de manera ordenada, priorizando siempre el bienestar de niñas, niños, jóvenes, docentes y toda la comunidad educativa, finalizó la secretaria de Educación, Gabriela Molina.