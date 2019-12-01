Se declaran en paro empleados del CAI Vasco de Quiroga en Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 17:09:44

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 18 de marzo de 2026.– Personal del Centro de Atención Infantil (CAI) “Vasco de Quiroga” dio a conocer un paro laboral derivado de la falta de pago de salarios desde enero de 2026, así como de diversas condiciones que, aseguran, vulneran sus derechos laborales.

De acuerdo con los trabajadores, entre ellos docentes, asistentes y personal de apoyo, continúan desempeñando sus funciones sin recibir remuneración, lo que ha generado incertidumbre tanto entre el personal como en padres de familia que dependen del servicio.

Señalaron que el esquema de contratación en estos centros incluye la firma de contratos temporales por periodos cortos, acompañados de documentos de “renuncia voluntaria”, lo cual consideran una práctica irregular que los deja en situación de vulnerabilidad.

Además del adeudo salarial, denunciaron presuntas presiones por parte de directivos, como advertencias sobre posibles despidos o la no renovación de contratos en caso de manifestar inconformidades, así como la aplicación de disposiciones internas que, afirman, no han sido formalmente comunicadas.

Los inconformes indicaron que su principal demanda es el cumplimiento de sus derechos laborales, entre ellos el pago puntual de salarios, tal como lo establecen la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.

Por su parte, padres de familia han manifestado preocupación ante el impacto que esta situación podría tener en la atención y cuidado de niñas y niños que asisten al centro.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado de Michoacán no ha emitido información oficial respecto a estas denuncias.