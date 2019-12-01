-->

Se amplía plazo para participar en el Primer Congreso Nacional de Mujeres STEM: Universidad Tecnológica de Morelia

Se amplía plazo para participar en el Primer Congreso Nacional de Mujeres STEM: Universidad Tecnológica de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 12:25:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia será sede regional del Primer Congreso Nacional de Mujeres STEM de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas (UTyP), programado para los días 23 y 24 de octubre. El encuentro reunirá a participantes de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Michoacán, con el propósito de promover la participación de mujeres en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

La profesora investigadora de la Universidad Tecnológica de Morelia, Marcela Álvarez Vivanco, informó que se amplió la fecha para el envío de trabajos y el registro de participantes hasta el 15 de octubre. Las interesadas podrán inscribirse en el sitio congreso.stem.com.mx, donde se detallan los requisitos y lineamientos para la presentación de ponencias, artículos o carteles.

El programa contempla ponencias, talleres y exposiciones en diversas áreas del conocimiento. Entre las actividades se incluirán talleres de elaboración de gel antibacteriano, recorridos virtuales y robótica. La invitación está dirigida a investigadoras, académicas, profesionales y estudiantes de las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), de subsistemas de educación media superior, universidades del subsistema tecnológico, universidades públicas y privadas, así como centros de investigación públicos y privados; para que compartan sus investigaciones, innovaciones y contribuciones científicas.

Como parte del programa cultural, se presentará una muestra alusiva a la Noche de Muertos. La participación, tanto para ponentes como para asistentes, no tiene costo y el registro puede realizarse en el portal oficial del congreso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Caen 3 presuntos extorsionadores; operaban en Iztapalapa
Trailero pierde la vida en choque volcadura, en el libramiento Noreste, en El Marqués, Querétaro
Hombre pierde la vida en Ciudad del Sol, en Querétaro
Transmisión en vivo termina en tragedia: hombre es atacado a balazos mientras denunciaba baches en Salvatierra
Más información de la categoria
Investigadores de la UNAM Morelia y de universidades de Chile logran resolver conjetura matemática de Premio Nobel
'Priscilla' evolucionaría a huracán de categoría mayor, advierte Sheinbaum; pide tomar precauciones
Hay "vínculos muy claros" entre Hernán "N" y el crimen organizado, revela FGR
“Nunca he oído hablar de él, no sé quien es”: Donald Trump se lanza contra presentación de Bad Bunny en el Super Bowl
Comentarios