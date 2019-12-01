Se amplía plazo para participar en el Primer Congreso Nacional de Mujeres STEM: Universidad Tecnológica de Morelia

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia será sede regional del Primer Congreso Nacional de Mujeres STEM de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas (UTyP), programado para los días 23 y 24 de octubre. El encuentro reunirá a participantes de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Michoacán, con el propósito de promover la participación de mujeres en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

La profesora investigadora de la Universidad Tecnológica de Morelia, Marcela Álvarez Vivanco, informó que se amplió la fecha para el envío de trabajos y el registro de participantes hasta el 15 de octubre. Las interesadas podrán inscribirse en el sitio congreso.stem.com.mx, donde se detallan los requisitos y lineamientos para la presentación de ponencias, artículos o carteles.

El programa contempla ponencias, talleres y exposiciones en diversas áreas del conocimiento. Entre las actividades se incluirán talleres de elaboración de gel antibacteriano, recorridos virtuales y robótica. La invitación está dirigida a investigadoras, académicas, profesionales y estudiantes de las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), de subsistemas de educación media superior, universidades del subsistema tecnológico, universidades públicas y privadas, así como centros de investigación públicos y privados; para que compartan sus investigaciones, innovaciones y contribuciones científicas.

Como parte del programa cultural, se presentará una muestra alusiva a la Noche de Muertos. La participación, tanto para ponentes como para asistentes, no tiene costo y el registro puede realizarse en el portal oficial del congreso.