Se agota el tiempo, hoy concluye Tercera Convocatoria de Nuevo Ingreso de la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- Se agota el tiempo para tramitar la ficha para estudiar en alguno de los programas educativos que ofrece la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en su tercera Convocatoria de Nuevo Ingreso.

La rectora Yarabí Ávila González invitó a las y los aspirantes a realizar su registro a través de la página oficial www.umich.mx, tras señalar que el examen de admisión se realizará el próximo viernes 15 de agosto. “Quienes ya cuentan con su ficha, estudien y prepárense para su evaluación, la Máxima Casa de Estudios los espera”.

La oferta educativa que aún tiene cupo es de 32 programas en el nivel superior y en el nivel técnico, en tanto, en el bachillerato, las preparatorias “Isaac Arriaga” e “Ing. Pascual Ortiz Rubio”, ubicadas en Morelia y los planteles uruapenses “Lic. Eduardo Ruiz” y “Gral. Lázaro Cárdenas del Río” cuentan con espacio en esta tercera fase.

Es importante mencionar que, para realizar el trámite, las y los aspirantes deberán tener a la mano los siguientes documentos: CURP, acta de nacimiento, certificado o constancia de estudios de secundaria o preparatoria según sea el caso, comprobante de domicilio, correo electrónico y número de teléfono activos y propios, identificación con fotografía y Número de Seguridad Social (NNS), el cual se puede tramitar en el siguiente enlace: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS