Rendimiento escolar y de atención, entre lo destacable de la “Ley Kuri” 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 12:49:58

Querétaro, Querétaro, a 9 de noviembre 2026.- Tras más de un año y medio de aplicar la restricción de dispositivos en escuelas públicas, como parte de la aplicación de la Ley Kuri, se observa un incremento en la atención, mejor rendimiento académico y el regreso de los juegos tradicionales en los recesos, aseguró Irene Quintanar Mejía, titular de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

Reconoció que, si bien en un inicio, hace aproximadamente dos años, existió resistencia e incertidumbre por parte de los alumnos, particularmente entre los adolescentes, el trabajo diario y formativo permitió transformar el tiempo escolar en espacios de convivencia directa entre pares.

Destacó que la prohibición de los dispositivos móviles durante la jornada escolar ha permitido cumplir con ejes fundamentales para el desarrollo infantil y juvenil al retirar los distractores tecnológicos, los estudiantes han retomado dinámicas de interacción social cara a cara, destacando el regreso masivo a los juegos tradicionales durante los horarios de receso.

Subrayó que los alumnos ya no experimentan la incertidumbre o la ansiedad de estar pendientes de las notificaciones, los mensajes o la vigilancia constante de un aparato, lo que repercute favorablemente en su concentración dentro del aula.

“La eliminación del distractor digital se tradujo en una mejora tangible en el aprovechamiento escolar de niñas, niños y adolescentes”.

Además, destacó, los maestros y maestras recuperaron la oportunidad de conducir los procesos de enseñanza-aprendizaje libres de interrupciones tecnológicas en clase.

Ante la reciente entrada en vigor de los lineamientos a nivel federal que regulan el uso de dispositivos digitales en planteles de educación básica de todo el país, Querétaro se ha consolidado como referente y punta de lanza en la materia.

Por ello, dijo que la dependencia a su cargo fue invitada por autoridades educativas de estados como Puebla para exponer la estrategia implementada localmente, detallando los mecanismos de coordinación institucional y el acompañamiento brindado a los docentes.

Aclaró que la medida se aplica estrictamente durante el horario y la jornada escolar, momento en que los aparatos se guardan al ingreso y se devuelven al término de las actividades, respetando la petición de los padres de familia de contar con el celular como medio de contacto y ubicación exclusivamente para los trayectos de traslado hacia sus hogares.