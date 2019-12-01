Rectora de la UPQ inaugura el Hackathon 2025

Querétaro, Querétaro, 22 de octubre del 2025.- La rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), Diana Pérez Mejía, inauguro la edición 2025 del Hackathon BROSE-UPQ, encuentro académico que reúne a estudiantes de distintas ingenierías con el propósito de desarrollar propuestas que respondan a los retos actuales del sector automotriz.

Durante su mensaje, la rectora subrayó la importancia de la vinculación entre la academia y el sector industrial como herramienta para potenciar el aprendizaje práctico, así como la generación de estos espacios que impulsan la creatividad y el trabajo en equipo, al tiempo que fomentan el desarrollo de soluciones reales para los procesos industriales.

“En la UPQ crememos que el aprendizaje más poderoso ocurre cuando salimos del aula y nos conectamos con la realidad, cuando aplicamos lo que sabemos y descubrimos todo lo que aún podemos aprender. Este hackathon representa justo eso: un punto de encuentro entre el conocimiento y la creatividad como un reflejo de lo que se puede lograr cuando la academia y la industria comparten un mismo propósito”, expresó.

Dicho encuentro inició con la presentación de los retos que las y los participantes deberán resolver durante dos jornadas de trabajo, con el acompañamiento de mentores y especialistas de la industria. De esta manera, las y los estudiantes fortalecerán sus habilidades de trabajo en equipo y gestión de proyectos, competencias clave que contribuyen al desarrollo profesional de la comunidad universitaria y al fortalecimiento del ecosistema automotriz de Querétaro.

En esta ocasión se contó con la participación del director de BROSE en El Marqués, Manuel Guevara Salinas; el gerente de planta Aeropuerto, Magdio López Rojas; el gerente de planta Benito Juárez, Marco Antonio Moreno Olguín; el gerente de planta Puebla, Harold Rock; el secretario académico de la UPQ, Miguel Ángel Viramontes Romero; la coordinadora académica, Fabiola Hernández Hernández; y el director de Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Arturo Guerrero Gómez.