Rectora de la UAQ encabeza de bienvenida "Conoce tu Universidad"

Querétaro, Querétaro, a 6 de enero 2026.- Con el propósito de dar comunicar la amplia oferta académica y formativa de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la rectora Silvia Amaya Llano, encabezó las pláticas de bienvenida "Conoce tu Universidad", dirigidas a la generación 2026-1 y sus familias.

Explicó que estos encuentros, realizados tanto en el Centro de Negocios UAQ, en Juriquilla, como en el campus San Juan del Río, brindaron a las y los estudiantes de nuevo ingreso la oportunidad de establecer un primer contacto con la UAQ.

“Los jóvenes aceptados son de las facultades de Enfermería, Medicina, Artes, Derecho, Filosofía, Ingeniería, Química, Contaduría y Administración, Informática y Ciencias Naturales, y no solo de Centro Universitario, sino de otros espacios como Amealco, Tequisquiapan, Concá, San Juan del Río y Pinal de Amoles, tomaron nota sobre las becas, apoyos y servicios a los que ya tienen acceso por pertenecer a esta Institución”.

Acompañada de representantes de las unidades académicas, Amaya Llano reconoció el esfuerzo de cada una y cada uno de los alumnos que, gracias a su mérito, obtuvieron un lugar en una de las universidades más destacadas del estado y del país. Les recordó que, a partir de ahora, su compromiso es mantener vivo el sueño de superarse y alcanzar sus metas.

En este contexto, dijo la importancia del modelo educativo y los ejes que guían el quehacer de esta Alma Mater.

Resaltó la valiosa trayectoria y experiencia del personal docente e investigador que integra este proyecto, cuyos aportes profesionales las y los colocan entre los mejores en sus respectivas áreas. Asimismo, subrayó la relevancia de la extensión que se desarrolla en la UAQ y las diversas actividades deportivas y culturales que en ella se organizan. Todo ello, bajo un enfoque social y en beneficio de su preparación.

“Con la meta de garantizar la excelencia en los planes de estudio y una instrucción con bases sólidas, con el apoyo de organismos externos, las diferentes licenciaturas están acreditadas por su calidad ante organismos certificadores, nacionales e internacionales, Se detallaron, además, las acciones que se han emprendido para erradicar la violencia de género y fomentar la perspectiva de género, la cultura de paz, los derechos humanos y la accesibilidad”.