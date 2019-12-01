Recorre Gerardo Cuanalo escuelas y suma a más de mil estudiantes a la Tarifa Unidos

Querétaro, Querétaro, 13 de marzo del 2026.- Con el objetivo de apoyar la economía familiar y fomentar el uso del sistema Qrobus entre la comunidad estudiantil, Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), ha visitado más de 10 instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico, media y superior para afiliar a los estudiantes al programa de Tarifa Unidos, logrando en lo que va del año más de mil nuevos beneficiarios.

Durante las visitas y como parte de su programa Voy Contigo, Cuanalo Santos expone ante los alumnos y docentes los programas que maneja la AMEQ, promoviendo principalmente la Tarifa Unidos, que permite a estudiantes pagar solo dos pesos por viaje al utilizar el sistema Qrobus, lo que representa un apoyo significativo para su movilidad diaria hacia sus centros de estudio.

Entre las instituciones visitadas se encuentran la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la Escuela Normal del Estado, Centro de Estudios Superiores del Bajío (CESBA), el Tecnológico Nacional de México, planteles del CETIS, así como escuelas primarias del estado.

Cuanalo Santos destacó que acercar estos programas a la comunidad escolar permite que más jóvenes conozcan y accedan a los beneficios disponibles, facilitando su traslado seguro, accesible y eficiente.

Finalmente, aseguró que desde la Agencia continuará realizando recorridos en instituciones educativas públicas y privadas para ampliar el alcance del programa y garantizar que más estudiantes puedan incorporarse a la Tarifa Unidos y así aprovechar el sistema Qrobus.