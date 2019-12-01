Reconoce Yarabí Ávila respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum a la UMSNH

Morelia, Mich., a 04 de noviembre de 2026.- En el marco de la evaluación al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que realizó la presidenta de México junto con su gabinete, Claudia Sheinbaum Pardo, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, reconoció el respaldo a las y los jóvenes universitarios mediante el programa de Becas Gertrudis Bocanegra, una iniciativa que representa un apoyo directo para las alumnas y alumnos nicolaitas y contribuye a fortalecer sus oportunidades de formación profesional.

La rectora Yarabí Ávila destacó que este programa, impulsado como parte de la estrategia federal refleja la importancia de sumar esfuerzos institucionales para atender las necesidades de las juventudes y generar mejores condiciones para que puedan continuar con sus estudios universitarios.

Ávila señaló que el acceso a apoyos económicos constituye un factor importante para acompañar las trayectorias académicas de las y los jóvenes, al contribuir a que cuenten con mayores condiciones para concentrarse en su preparación profesional y avanzar en sus proyectos de vida.

Asimismo, expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por considerar a los estudiantes de la Universidad Michoacana dentro de las acciones contempladas en el Plan Michoacán, colocando a la educación como uno de los componentes fundamentales para el desarrollo y la construcción de oportunidades.

La rectora subrayó que la UMSNH mantiene su compromiso de trabajar de manera coordinada, convencida de que la suma de voluntades permite ampliar los beneficios para la comunidad universitaria y fortalecer el papel de la educación pública como motor de transformación social.

Finalmente, reiteró que invertir en las juventudes es invertir en el futuro de Michoacán y de México, por lo que la Universidad Michoacana continuará impulsando acciones que favorezcan la permanencia, el desarrollo académico y la formación integral de sus estudiantes.