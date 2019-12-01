Reconoce Ayuntamiento de Morelos al COBAEM “Ana María Gallaga” por su participación en la promoción de la paz: Julio César Conejo Alejos

Reconoce Ayuntamiento de Morelos al COBAEM “Ana María Gallaga” por su participación en la promoción de la paz: Julio César Conejo Alejos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 15:37:30
Villa Morelos, Michoacán, a 29 de septiembre 2025. - El presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, expresó su reconocimiento y agradecimiento al Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) “Ana María Gallaga”, por la destacada participación de su comunidad estudiantil en la elaboración de carteles alusivos a la promoción y procuración de la paz.

Durante el encuentro, el alcalde señaló que la creatividad y compromiso de los jóvenes recuerdan que la construcción de un futuro mejor empieza desde las aulas.

Asimismo, reiteró que uno de los ejes principales de su administración es trabajar con acciones firmes en beneficio de la sociedad. 

“Porque somos un gobierno con causa, trabajamos para la construcción de la paz. Este esfuerzo no es sólo del gobierno, sino de cada ciudadano que se suma a transformar positivamente a Morelos”.

Finalmente, el subrayó que actividades como esta fomentan en los jóvenes valores de respeto, convivencia armónica y solidaridad, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y al bienestar de toda la comunidad.

