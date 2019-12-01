Reciben escuelas Certificación de Eco eficiencia Hídrica en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 22 de octubre del 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), Luis Fernando Pantoja Amaro, encabezó la entregar de las certificaciones del Sello de Ecoeficiencia Hídrica para Escuelas, reconociendo a las instituciones educativas que cumplieron con los criterios técnicos del programa “Eco Eficiencia Hídrica Querétaro”.

Pantoja Amaro resaltó que esta iniciativa refleja el compromiso que, como sociedad, debemos tener para cuidar y gestionar de manera responsable el agua, reconociendo que la certificación otorgada a las escuelas que cumplen con criterios técnicos no solo representa un reconocimiento, sino también un llamado a la acción para que más comunidades educativas se sumen a prácticas sustentables, fomentando la conciencia ambiental entre los estudiantes.

“En la UTEQ, creemos firmemente que la educación es la base para transformar hábitos y generar un impacto positivo en nuestro entorno. Por ello, respaldamos con rigor técnico y académico este programa, que impulsa tecnologías de consumo eficiente, reúso de aguas grises, cosecha de agua pluvial y el uso de insumos biodegradables”, detalló.

Durante su intervención, María Guadalupe Espinosa manifestó que este esfuerzo que se desarrolla en conjunto, refleja el poder de la colaboración entre el gobierno, instituciones educativas y la sociedad para enfrentar los retos ambientales que se tienen actualmente en nuestro estado.

“Hace unos días me comentaba una chica que representa a varias asociaciones ambientalistas a nivel mundial, que los activistas ambientales estaban sorprendidos al escuchar todo lo que en Querétaro se está haciendo y eso, a mí, me llenó de esperanza. Es el reflejo de lo que todos estamos aquí presentes hemos hecho y del empeño que le estamos poniendo a este proyecto”, añadió.

Este programa, cuyo financiamiento corre a cargo del Municipio de Querétaro, permite identificar y reconocer a aquellas escuelas que no solo adoptan una gestión hídrica eficiente, sino que también asumen un firme compromiso con la educación ambiental y la sostenibilidad, formando comunidades educativas más conscientes y responsables con su entorno, en beneficio de todos sus integrantes.

La certificación “Eco Eficiencia Hídrica Querétaro” se otorga tras un proceso de evaluación técnica integral que contempla criterios fundamentales para la sostenibilidad, como el uso de tecnologías de consumo eficiente de agua, así como la implementación de sistemas de reúso de aguas grises, cosecha de agua pluvial y aplicación de insumos biodegradables, aspectos que son evaluados por especialistas del municipio de Querétaro con el respaldo técnico y académico de la UTEQ.