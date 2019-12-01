Recibe UTEQ acreditaciones en carreras económico administrativas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 07:58:59

Querétaro, Querétaro, 6 de noviembre del 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), Luis Fernando Pantoja Amaro, recibió las certificaciones nacional e internacional que acreditan la calidad del 100 por ciento de los programas educativos de la División Económico-Administrativa (DEA).

Mismas que son otorgadas por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración (CACECA), y la Agencia Internacional de Calidad Educativa (AICE).

Los programas acreditados son: Técnico Superior Universitario (TSU) en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia; Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia; TSU en Administración, área Capital Humano; Licenciatura en Gestión del Capital Humano.

Así como TSU en Logística, área Cadena de Suministro, y Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas, que representan el 100 por ciento de los programas de la División Económico Administrativa.