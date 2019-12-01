Recibe docente del COBAQ Reconocimiento a la Práctica Educativa 2025

Recibe docente del COBAQ Reconocimiento a la Práctica Educativa 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 13:46:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 7 de noviembre del 2025.- Héctor Dorantes Delgado, docente de matemáticas del programa “Bachillerato Incluyente”, del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), Plantel 3 Corregidora, fue distinguido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el “Primer Encuentro Nacional del Reconocimiento a la Práctica Educativa 2025”.

Dicho evento reconoce a nivel nacional a las y los profesores que promueven estrategias pedagógicas innovadoras e inclusivas en Educación Básica y Media Superior.

El proyecto consiste en una estrategia didáctica con videos en Lengua de Señas Mexicana (LSM) para enseñar matemáticas a estudiantes con discapacidad auditiva; con ello, se promueve la comprensión, la autonomía y la inclusión educativa.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a pareja en Villa Madero, Michoacán; la mujer falleció y el hombre quedó herido
Desactivan dos explosivos ocultos dentro de un Jeep abandonado en Madero, Michoacán 
Director de Policía confirma ataque armado; sin lesionados ni detenidos tras persecución en Celaya, Guanajuato
Policía de Uruapan "firme", no se ha reportado deserción: Secretario Municipal de Seguridad Pública
Más información de la categoria
Desactivan dos explosivos ocultos dentro de un Jeep abandonado en Madero, Michoacán 
Anuncian México y Francia el intercambio temporal de códices prehispánicos
Más de 50 mil personas participan en Marcha por la Paz en honor a Carlos Manzo; reportan saldo blanco
Grecia Quiroz jura seguir legado de Carlos Manzo en Uruapan; pide no la dejen sola
Comentarios