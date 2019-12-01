Realizarán estudio sobre el uso de la Inteligencia Artificial; UMSNH invita a la comunidad nicolaita a participar

Realizarán estudio sobre el uso de la Inteligencia Artificial; UMSNH invita a la comunidad nicolaita a participar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 16:30:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- A fin de optimizar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la formación del estudiantado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita a las y los nicolaitas a participar en el Censo Nacional “Usos y percepciones sobre la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la comunidad del sector de educación en México”.

Dicho estudio lo realiza la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante el cual se busca tener un panorama más amplio sobre el uso que la comunidad educativa en el país le está dando a la IAG, y cuyos resultados servirán para generar datos importantes que ayuden a las instituciones de educación superior en el diseño de buenas prácticas y lineamientos que fomenten un uso responsable e incluyente de esta tecnología, señala la Subsecretaría de Educación Superior. 

La rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González indicó que como se ha venido trabando, la institución tiene la total disposición de sumarse a las estrategias y proyectos que a nivel nacional implementa la SEP para fortalecer la formación del estudiantado y mejorar la calidad educativa. 

En ese contexto, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz hizo una invitación a toda la comunidad docente, administrativa y estudiantil a participar en esta encuesta que se les hará llegar a través del correo electrónico institucional y que podrán llenar antes del 30 de noviembre próximo.

El funcionario precisó que esta encuesta tiene como objetivo conocer un poco más sobre los usos y las herramientas que las y los universitarios utilizan de la Inteligencia Artificial Generativa, “su aporte es muy importante y tengan toda la confianza de participar ya que su información será utilizada sólo para fines estadísticos”.

Apuntó que la intención es que a través de dicho Censo se puedan conocer las brechas o las áreas de oportunidad que se tienen, así como analizar el uso que se le está dando a la IA en las universidades del país, “para con esta información poder tomar las decisiones adecuadas y hacer un uso eficiente y ético de la Inteligencia Artificial, una tecnología que llegó para quedarse”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aplazan audiencia inicial del presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo
Servicio Social: Solicitan apoyo ciudadano para identificar a dos hombres localizados sin vida en Salvador Escalante, Michoacán 
FGR arrasa con 380 objetos asegurados a redes de huachicoleo en Michoacán
Toma clandestina aparece peligrosamente cerca de Morelia; FGR Michoacán abre investigación
Más información de la categoria
Aplazan audiencia inicial del presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo
Cambios en la FGE Michoacán: sale Julio Meza Gaona y llega Ijmele Díaz Abrego a la Coordinación de la Policía de Investigación
El Presupuesto 2026 es realista y sin endeudamiento ni nuevos impuestos: Luis Navarro
Fiscalía Michoacán confirma detención de 7 exescoltas de Carlos Manzo; los acusan de omisión en el homicidio del alcalde uruapense
Comentarios