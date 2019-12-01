Realiza USEBEQ tradicional concurso de Altar de Muertos

Querétaro, Querétaro, 31 de octubre del 2025.- Con el propósito de fomentar y preservar las tradiciones mexicanas entre las y los trabajadores, así como el personal de apoyo y asistencia a la educación, en las oficinas centrales de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), se realizó el tradicional concurso de Altar de Muertos 2025.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, señaló que la conmemoración del Día de Muertos, mediante la colocación de altares y ofrendas, es una oportunidad para recordar y honrar a nuestros difuntos, y añadió que se deben de fomentar y preservar las tradiciones, permitiendo que la cultura siga viva como una forma de identidad hacia nuestras raíces.

“Se deben preservar las tradiciones, permitiendo que la cultura siga viva como una forma de identidad hacia nuestras raíces. Agradezco a cada uno de ustedes por su participación en la elaboración de los altares, recordando a los seres queridos que se han adelantado en el camino y colocar las ofrendas es una manera de honrarlos con cariño”, indicó.

Durante el recorrido por los altares, el jurado calificador evaluó el ingenio, la creatividad y el respeto por los elementos tradicionales que caracterizan esta celebración, premiando con el primer lugar a la Dirección de Tecnologías de Información y la Comunicación; mientras que el segundo lugar fue para el Departamento de Recursos Financieros; el tercer lugar correspondió a la Dirección de Infraestructura Educativa; y el cuarto lugar fue para Dirección de Calidad e Innovación Educativa.

El jurado calificador estuvo conformado por Alejandro Venegas Rodríguez y Gabriel Arturo Juárez Hernández, representantes del Museo Regional de Querétaro; Martha Daniela Salgado Márquez, de la secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro y Fernando De Néstor Mendoza Sánchez, director general de la Escuela de Artes y Oficios de Querétaro.