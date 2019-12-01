Queremos que las niñas y niños se sientan nicolaitas: Yarabí Ávila; arranca el Centro de Formación de Fútbol “La Madriguera”

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2025.- Inició actividades el Centro de Formación de Fútbol Soccer “La Madriguera” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que servirá como semillero para el balompié, el cual fue puesto en marcha por la rectora Yarabí Ávila González.

Con la presencia de niñas y niños, así como de alumnas y alumnos que forman parte de los equipos de fútbol de la institución, la rectora dio la bienvenida a las mamás y a los papás que acompañaron a sus hijas e hijos al arranque de este proyecto que busca promover el deporte en las y los infantes y adolescentes.

Nos da mucho gusto saludarlos, añadió, gracias a las madres y a los padres de familia por confiar en la Universidad, queremos que las futuras generaciones desde ahora se sientan nicolaitas.

“No sabemos si en las niñas y en los niños que están aquí vamos a tener al futuro o la futura rectora, gobernadora o gobernador, presidenta o presidente de la República, al médico, al ingeniero, al arquitecto y que desde ahora, ellas y ellos se apropien de la Universidad Michoacana como un espacio para construir un mejor mañana y que se sientan en casa porque la Universidad es una extensión del hogar”, enfatizó.

En su turno, el director del Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías Echenique, destacó la asistencia de las niñas y niños, así como de las mamás y de los papás, que dijo, están confiando en la UMSNH para poner a lo más valioso que son sus hijas e hijos.

“Muchas gracias rectora Yarabí Ávila, que de aquí van a salir futuras y futuros talentos porque nicolaitas ya son con el simple hecho de llegar a esta escuela. Les agradecemos el creer que el deporte es una base fundamental para que todas y todos los estudiantes y la sociedad en general puedan salir adelante”, apuntó.

Cabe señalar que, las edades para poder pertenecer a la escuela de los Zorros, es entre los 5 y 18 años en ambas ramas, y la convocatoria está abierta a la comunidad nicolita y al público en general.

Los entrenamientos se llevarán a cabo en las instalaciones de Ciudad Universitaria de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 horas por grupos de edad, para inscripciones o mayores informes las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos: (443) 1715092 y (443) 3514508.