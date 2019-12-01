Que la autonomía siga siendo la columna de la UMSNH, se pronuncia Yarabí Ávila, al conmemorar el Natalicio de Morelos

Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre de 2026.- “Todos y todas somos herederos del legado del Siervo de la Nación, son desde ahora hijos de la luz del conocimiento, estamos hermanados intelectualmente con las obras de los nicolaitas de ayer, de los nicolaitas de hoy y de siempre. En el nombre de Morelos hago votos para que en su memoria, la autonomía siga siendo nuestra columna, que la libertad siga siendo nuestro horizonte y que la democracia sea nuestra bandera”, afirmò la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, en el marco del Aniversario del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón.

Frente a la comunidad nicolaita y flanqueada por las y los directores de las escuelas preparatorias de la casa de estudios, la rectora indicó que el Generalísimo dejó una idea de nación soberana, fundada en el pueblo y jamás en el linaje, dejó el ideal de la igualdad como punto de partida y jamás como concesión, dejó la certeza de que un servidor público vale por lo que sirve, nunca por lo que manda, dejó el ejemplo de una coherencia que llegó hasta el sacrificio cuando el 22 de diciembre de 1815 entregó su vida en San Cristóbal, con la serenidad de quien sabe que las ideas sobreviven a los hombres.

Este rectorado, enfatizó, aspira a dejar en la escala que corresponde a nuestro tiempo, a nuestras tareas, un legado de la misma familia, una autonomía defendida con argumentos y con firmeza, el valor de hacerlo es importante para todos, una institución que gobierna con normas, con diálogo y con transparencia, una casa de estudios donde la palabra crítica tiene lugar y donde el diseño se cuida como patrimonio, una Universidad que reclama para sí y para sus estudiantes el financiamiento que la sociedad le debe y que devuelve a la sociedad ciencia, cultura y ciudadanía.

La rectora precisó que en octubre de 1810, Morelos recibió la encomienda de levantar el sur, sin ejército, sin dinero, con un puñado de hombres y la certeza de la causa, fue que emprendió lo que parecía imposible.

“Aquí encuentro el primer paralelismo que deseo compartirles, las grandes transformaciones jamás empiezan con recursos abundantes, empiezan con una convicción organizada que lleva a morir por el ideal hasta alcanzar la inmortalidad, así ha sido también el camino de esta Universidad que ha sostenido su misión con más voluntad que holgura, con más dignidad que presupuesto y ha demostrado una y otra vez que la fuerza de una institución se mide por la firmeza de su comunidad.

Apuntó que el Generalísimo nunca se doblegó ante el virrey, ante las élites que temían perder sus privilegios, ni ante los poderes que en aquel tiempo decidían en lo oscuro lo que debía ocurrir a plena luz “Hoy las presiones conservan el mismo linaje, existen poderes formales e informales, económicos, políticos y fácticos que quisieran a una Universidad dócil, callada, administrable, una Universidad que pida permiso para pensar”.

Ahí, dijo, radica el segundo paralelismo. La libertad que Morelos defendió frente a la Corona es hermana de la autonomía que defendemos frente a cualquier intento de sometimiento. “La independencia es el derecho de una nación a gobernarse por sí misma. La autonomía es el derecho de una universidad a gobernarse por sí misma, a decidir su rumbo académico, a elegir a sus autoridades, a administrar sus recursos y a sostener su palabra crítica sin pedir licencia a nadie. Una es la soberanía de la patria; la otra, la emancipación de la inteligencia. Y ambas se defienden igual, con firmeza, con unidad y con razón”.

Acompañada por la directora de la preparatoria “José María Morelos y Pavón”, Rosa Vanessa Sánchez Ojeda, la rectora indicó que la igualdad que el Siervo de la Nación proclamó, es la misma que impulsa a la UMSNH a abrir las aulas a quienes vienen de las distintas regiones del estado, “para que el origen jamás sea destino y su rechazo a la tortura y la esclavitud es la raíz del humanismo que en nuestro tiempo se traduce en respeto a la dignidad de cada estudiante”.



Morelos, añadió, peleó para que la patria fuera de quienes la habitan, nosotros trabajamos para que la Universidad se dé a quienes la hacen. Somos constructores de un templo cuyos muros son la razón, la justicia y la fraternidad, cuya cúpula es la libertad de pensar, de decidir y de autogobernarse, cada estudiante aprende, cada maestro enseña, cada investigador que descubre y cada trabajador que sostiene esta casa coloca una piedra bien labrada en esta arquitectura, que nadie nos desvíe de la tarea, que ninguna sombra por espesa que parezca apague la lámpara que nos tocó cuidar.



“Los tiranos pasan, las conveniencias caducan, los poderes cambian de traje, pero la conciencia libre de un pueblo educado siempre permanecerá, que la memoria de Morelos nos vuelva invencibles al miedo, generosos con el débil, firmes con el poderoso y fieles a la verdad, que cuando nos preguntan de dónde venimos respondamos que venimos del alma mater del Generalísimo, en donde se nos enseñó a pensar y aprendimos a resistir”, aseveró la rectora.



En su intervención como oradora oficial, la profesora Dzoara Estefanya Retana Vega, recordó que para el Siervo de la Nación una patria sin educación estaba condenada a la tiranía, por ello concibió la enseñanza como el medio indispensable para formar ciudadanos dignos, conscientes de sus derechos y comprometidos con el bien común, “hoy nos corresponde redescubrir al Morelos humanista, al pensador comprometido con las luces de la razón y con la transformación social a través del conocimiento”.



Al tiempo que consideró que, la verdadera emancipación contemporánea se lleva en las aulas superando la ignorancia, la apatía y el dogmatismo. “Con esta conmemoración renovamos nuestro compromiso con la excelencia académica y con los valores nicolaitas, que el ejemplo de José María Morelos y Pavón nos guíe para hacer de nuestra preparatoria y de nuestra Universidad un espacio donde el conocimiento se traduzca en vocación de servicio, de justicia social y de humanidad”, afirmó.